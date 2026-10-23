Hurzeler nằm trong số nhứng ứng viên thay Michael Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Brighton tin tưởng sẽ giữ chân được Hurzeler ngay cả khi MU có động thái tiếp cận. Đáng chú ý, hợp đồng của nhà cầm quân 33 tuổi không có điều khoản giải phóng, giúp đội bóng chủ sân Amex nắm lợi thế nếu xuất hiện những lời đề nghị từ bên ngoài.

Ông Hurzeler đang tạo dấu ấn mạnh mẽ kể từ khi tiếp quản Brighton vào năm 2024, thay thế Roberto De Zerbi. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia trẻ tuổi, Brighton thi đấu ấn tượng và hiện đứng thứ ba tại Premier League. Mục tiêu của đội bóng không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, mà còn hướng đến tấm vé tham dự Champions League.

Với những gì đang thể hiện, Hurzeler có thể không mặn mà với viễn cảnh chuyển đến MU, đội bóng đang đối mặt nhiều vấn đề và cần một cuộc tái thiết quy mô lớn. Theo The Sun, nếu rời Brighton trong tương lai, nhà cầm quân người Đức có thể ưu tiên những đội bóng hàng đầu như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal hoặc Manchester City.

Hurzeler gây ấn tượng tại Brighton. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, MU vẫn phải cân nhắc nhiều phương án nếu quyết định chia tay Michael Carrick. Thất bại nặng nề 1-4 trước Como tại Champions League hôm 22/10 càng khiến tương lai của HLV người Anh trở nên khó đoán.

Eddie Howe, cựu HLV Newcastle, được xem là một ứng viên tiềm năng. Antonio Conte cũng nằm trong danh sách những cái tên được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford sau khi chia tay Napoli. Dù vậy, The Sun cho biết ban lãnh đạo MU vẫn hoài nghi về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Italy nổi tiếng cá tính mạnh này.

Ngoài ra, Kieran McKenna, người từng dẫn dắt Ipswich Town, cũng có thể được cân nhắc. Ông từng nằm trong nhóm ứng viên được MU phỏng vấn vào tháng 5/2024, thời điểm đội bóng xem xét tương lai Erik ten Hag trước khi quyết định giữ chiến lược gia người Hà Lan.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.