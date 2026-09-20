Brighton 3-0 Arsenal: Brighton thăng hoa, ĐKVĐ Arsenal sụp đổ

Brighton tạo nên ngày kỷ niệm hoàn hảo

Trận đấu với Arsenal được ban lãnh đạo chọn lựa là ngày để kỷ niệm ngày thành lập CLB. Vì đây là cuộc tiếp đón trên sân nhà gần nhất với ngày kỷ niệm trận đấu chính thức đầu tiên trong lịch sử đội bóng vào ngày 21/9/1901.

Và quả thật, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã mang đến màn trình diễn hoành tráng thật sự khi đánh bại nhà ĐKVĐ Arsenal với tỷ số 3-0.

Đây là một tuần đặc biệt của Brighton. Trước Arsenal, họ từng đánh bại Coventry 5-0 và giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Manchester United.

Vì thế, việc vượt qua Arsenal trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho chuỗi trận ấn tượng này.

Brighton ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Alamy

Brighton được thành lập tại quán rượu Seven Stars trên phố Ship Street. Sau 125 năm, đội bóng vùng Sussex đã có một ngày kỷ niệm mà những người sáng lập có lẽ khó tưởng tượng được. Trước trận đấu, rất ít người nghĩ Brighton có thể tạo ra chiến thắng cách biệt đến vậy.

Brighton hoàn toàn áp đảo Arsenal

Điều đáng nói là Brighton không giành chiến thắng nhờ may mắn. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, pressing mạnh và liên tục khiến Arsenal mắc sai lầm.

Bruno Guimaraes có trận đá chính đầu tiên tại Premier League cho Arsenal nhưng sớm để mất bóng, tạo cơ hội cho Brighton. David Raya phải dùng đầu ngón tay cản phá cú dứt điểm của Kostoulas.

Sau những phút đầu tạo sức ép, Brighton có bàn mở tỷ số hoàn toàn xứng đáng. Gross tung cú sút cong đẹp mắt, khiến Raya không thể chạm tay vào bóng mở tỷ số 1-0.

Hàng thủ Arsenal đã không áp sát đủ nhanh, tạo điều kiện để tiền vệ Brighton có khoảng trống xử lý.

Pascal Gross đã đưa Brighton vươn lên dẫn trước với một cú sút chạm cột dọc rồi đi vào lưới. (Ảnh: Reuters)

Đó cũng là vấn đề xuyên suốt trận đấu của Arsenal. Họ liên tục để Brighton có không gian chơi bóng và phải trả giá.

Đến phút 45, Kostoulas nhân đôi cách biệt cho Brighton. Trước đó chỉ vài giây, Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút nửa volley quá nhẹ, đưa bóng thẳng vào tay Bart Verbruggen.

Charalampos Kostoulas nhân đôi cách biệt với một cú sút xa tuyệt đẹp khác. Ảnh: Getty

Hai bàn thua trong hiệp một khiến Arsenal rơi vào thế rất khó khăn, trong khi Brighton càng chơi càng tự tin.

Sau giờ nghỉ, những điều HLV Mikel Arteta truyền đạt cho các học trò không tạo ra sự thay đổi đáng kể. Arsenal tiếp tục phòng ngự thiếu chắc chắn và một lần nữa phải trả giá từ tình huống cố định.

Ở một quả phạt góc, hàng thủ Arsenal gần như không thể kiểm soát các cầu thủ Brighton. Chema Andres dễ dàng bật cao hơn Calafiori để đánh đầu đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 57. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chema Andres đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba. Ảnh: Shutterstock Editorial

Arteta tỏ rõ sự thất vọng bên đường biên. Sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, Arsenal bất ngờ trải qua một trận đấu mà họ gần như không thể hiện được hình ảnh thường thấy.

Brighton thật sự có một trận đấu hay. Đội bóng của Hurzeler chơi chủ động, giàu năng lượng, pressing hiệu quả và khai thác rất tốt những khoảng trống mà đối thủ để lại.

Trên sân Amex, trước lượng khán giả kỷ lục 31.944 người, Brighton còn khoác bộ trang phục mang phong cách cổ điển, gợi nhớ đến bộ trang phục của mùa giải đầu tiên.

Brighton tiếp tục khởi đầu mùa giải tuyệt vời của họ. Ảnh: AP

Với màn trình diễn xuất sắc trước ĐKVĐ Arsenal, Brighton đã có ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB thật sự đáng nhớ.

Sau chiến thắng 5-0 trước Coventry, 3-2 trước Manchester United và giờ là 3-0 trước Arsenal, đội bóng của Hurzeler đang có một chuỗi kết quả cực kỳ ấn tượng.

Arsenal nhận lời cảnh báo

Thất bại 0-3 trước Brighton là trận thua đầu tiên của Arsenal tại Premier League mùa này. Mùa giải vẫn còn rất dài và trận thua này chưa thể quyết định bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, Brighton đã cho Arsenal thấy một bài học rõ ràng: chỉ cần giảm cường độ và sự tập trung, một đội bóng mạnh có thể khiến họ trả giá rất đắt.

Mikel Arteta đã vô cùng thất vọng khi Arsenal phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Ảnh: AFP

Với Arsenal, kỳ nghỉ quốc tế đến vào thời điểm không quá tệ. Các cầu thủ sẽ có thời gian trở về đội tuyển trước khi trở lại chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà gặp Leeds vào ngày 10/10.