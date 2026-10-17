Brentford gặp Liverpool: The Kop liệu sẽ vực dậy sau thất bại?

Brentford chạm trán Liverpool. (Ảnh: FPT Play)

Thầy trò huấn luyện viên Keith Andrews đang có thành tích bất bại từ đầu mùa và sẵn sàng tiếp đón những đối thủ sừng sỏ nhất cho mục tiêu dự cúp châu Âu mùa sau. Thử thách lớn tiếp theo của Bầy Ong gọi tên “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” Liverpool.

Liverpool lo lắng vì tình hình nhân sự

Trận thua 0-3 trước Man City trên sân nhà ở vòng đấu trước đã chấm dứt chuỗi trận bất bại từ đầu mùa của thầy trò Andoni Iraola, Liverpool thực tế đã có một thế trận không tệ với Man City trước khi bước ngoặt là tấm thẻ đỏ của Gravenberch xảy ra khiến The Kop nhanh chóng sụp đổ vào cuối trận.

Danh sách chấn thương của Liverpool đã dài lại vừa có thêm cái tên mới gia nhập là Szoboszlai vì vấn đề ở gân kheo, bên cạnh những cái tên phải nghỉ dài hạn là Leoni, Bradley, Ekitike. Isak còn bỏ ngỏ khả năng ra sân còn Gravenberch phải “làm khán giả” ở vòng 7 với tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước.

Tình hình nhân sự sẽ là điều làm Ban huấn luyện của The Kop đau đầu ở vòng này. Tuy nhiên, các cổ động viên có thể thở phào với Barcola khi tiền đạo người Pháp đã có những bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới ở chiến thắng 6-3 trên sân của LASK tại lượt 2 League Phase vừa rồi.

Việc các tiền đạo lập công trở lại giúp bài toán đầu ra bàn thắng trở nên dễ hơn cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha trong bối cảnh Liverpool mới có 7 bàn sau 6 trận từ đầu mùa. Barcola sẽ là niềm hy vọng lớn trong bối cảnh cả Isak và Ekitike đều không thể thi đấu. Hattrick ghi được ở trận gặp LASK vừa rồi giúp tiền đạo người Pháp giải toả những áp lực từ đầu mùa.

Brentford cực kỳ khó chịu trên sân nhà

Brentford đang bất bại từ đầu mùa với 2 trận thắng, 4 trận hoà, được 10 điểm và đang tạm xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng. 2 trận thắng từ đầu mùa của thầy trò Keith Andrews lại là chiến thắng trước 2 đội bóng cùng ở thủ đô London là Tottenham và Chelsea cùng với tỷ số 3-0 ngay trên sân nhà. Ở vòng 6, nếu không nhờ bàn thắng của hậu vệ Ajer, Brentford đã phải nhận trận thua đầu tiên của mùa giải trên sân Villa Park.

Vấn đề nhân sự cũng là điều mà huấn luyện viên Keith Andrews phải suy nghĩ. Damsgaard không chắc chắn thi đấu vì vấn đề ở mắt cá chân, Kevin Schade gặp chấn thương vai. Milambo gặp chấn thương dây chằng dài hạn chưa thể trở lại. Tuy nhiên, các cổ động viên của Bầy Ong cũng có thể yên tâm khi đội bóng con cưng của mình chưa phải nhận trận thua nào trên sân nhà ở mùa này.

“Ác mộng” của huấn luyện viên Iraola

Từ khi cầm quân tại Bournemouth tới khi chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Liverpool, huấn luyện viên Andoni Iraola hiện chưa thể giành chiến thắng trước huấn luyện viên Keith Andrews. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thua tới 2 trong 3 lần đối đầu với người đồng nghiệp trên băng ghế huấn luyện.

Liverpool đang có điểm tựa khá tốt ở thành tích đối đầu. 2 đội gặp nhau 25 lần trong lịch sử và Liverpool áp đảo với 15 trận thắng, Brentford thắng 5 trận và các trận còn lại kết thúc với kết quả hoà. Trong 10 lần đối đầu gần nhất, The Kop áp đảo với 6 chiến thắng, Brentford giành chiến thắng 2 trận và còn lại là 2 trận hoà.

Ở mùa giải 2025-2026, dưới triều đại của Arne Slot, Liverpool không thể giành chiến thắng trước Brentford. Lượt đi họ thua 2-3 tại Gtech Community còn lượt về hoà 1-1 ở Anfield trong ngày hạ màn.

Điều này khiến cho huấn luyện viên Andoni Iraola hạ quyết tâm có lần đầu tiên đánh bại người đồng nghiệp Keith Andrews trên băng ghế huấn luyện. Liệu Iraola sẽ “phá dớp” hay Bầy Ong sẽ bị đứt mạch thắng? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút của trận đấu trên sân Gtech Community vào 21 giờ tối nay (17/10) theo giờ Việt Nam.