Brazil-Venezuela nhất trí khôi phục quan hệ cấp cao

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (phải) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11. (Nguồn: Telesur)

Mạng lưới truyền thông Telesur đưa tin, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Rodriguez đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng 1/2026.

Trên mạng xã hội X, ông Lula cho biết, hai bên bày tỏ mong muốn nối lại đầy đủ quan hệ song phương. Trong khi đó, bà Rodriguez mô tả cuộc gặp là “hiệu quả”, đồng thời khẳng định hai bên nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ và thúc đẩy chương trình hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Theo bà Rodriguez, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rà soát các thỏa thuận thương mại, tìm kiếm cơ hội mới nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế, đầu tư và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Về kinh tế, ông Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của trao đổi thương mại giữa hai nước, đồng thời đề cập các phái đoàn doanh nghiệp Brazil gần đây đã tới Caracas. Nhà lãnh đạo Brazil bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán sửa đổi Hiệp định bổ sung kinh tế số 69 (ACE-69), cũng như các cơ chế thuế quan áp dụng đối với ô tô sản xuất tại Brazil.

Đáp lại, bà Rodriguez đề xuất cử một đoàn đàm phán Brazil tới Caracas để trực tiếp trao đổi về những vấn đề này.

Hai bên cũng thảo luận triển vọng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Brazil vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela. Kết thúc cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thống nhất tổ chức chuyến thăm chính thức Venezuela của Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil Alexandre Silveira trước khi năm nay kết thúc. Đây được xem là bước đi cụ thể tiếp theo nhằm triển khai những nội dung đã đạt được tại Antalya.

Ông Lula tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Brazil trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao với tất cả các nước Nam Mỹ. Hai bên cũng nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan chức năng Brazil và Venezuela.

Quan hệ Brazil-Venezuela trở nên lạnh nhạt sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi tại Venezuela tháng 7/2024, khi Brasilia không công nhận kết quả bầu cử.