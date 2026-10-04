Brazil U20 thắng áp đảo Mexico U20 trong trận giao hữu tại Murcia

📊 Xem thống kê chi tiết trận Brazil U20 4-0 Mexico U20: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Brazil U204 - 0Mexico U20Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Brazil U20 tiếp đón Mexico U20.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Brazil U20 phá vỡ thế bế tắc đầu hiệp hai

Phút 49, Brazil U20 đã có được bàn mở tỷ số để vươn lên dẫn trước 1-0 trước Mexico U20. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp đội bóng áo vàng xanh chiếm trọn lợi thế tâm lý trên sân Pinatar Arena.

52'Brazil U20 nhân đôi cách biệt chớp nhoáng

Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Brazil U20 tiếp tục nổ súng ở phút 52 để nâng tỷ số lên 2-0 trước Mexico U20. Hai bàn thắng liên tiếp đầu hiệp hai giúp đội bóng áo vàng xanh chiếm trọn lợi thế trên sân Pinatar Arena.

72'Brazil U20 nới rộng cách biệt lên 3-0

Phút 72, Brazil U20 tiếp tục tìm thấy mành lưới đối phương để nâng tỷ số lên 3-0 trước Mexico U20. Bàn thắng thứ ba trong hiệp hai giúp các cầu thủ trẻ xứ Samba củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn tại Pinatar Arena.

80'Brazil U20 nới rộng cách biệt lên 4-0

Phút 80, Brazil U20 tiếp tục có pha lập công chuẩn xác để nâng tỷ số lên 4-0. Cách biệt quá an toàn giúp đại diện xứ samba hoàn toàn áp đảo thế trận trước Mexico U20 trong những phút cuối.

KTKết thúc: Brazil U20 4-0 Mexico U20

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 17:50 04/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Brazil U20 và Mexico U20 diễn ra vào lúc 16h00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động Pinatar Arena thu hút sự chú ý khi cả hai tập thể đều đang sở hữu trạng thái thi đấu đầy tích cực. Bước vào màn so tài này, cả đại diện Nam Mỹ lẫn khu vực Bắc Trung Mỹ đều mang theo sự tự tin cao độ sau những kết quả thuyết phục gần đây.

Sức mạnh vượt trội từ chuỗi toàn thắng của Brazil U20

Brazil U20 đang thể hiện màn trình diễn đạt mức tối đa về mặt kết quả khi toàn thắng trong cả 5 trận đấu gần nhất. Thành tích 5 trận thắng liên tiếp phản ánh một tập thể vận hành trơn tru, duy trì được sự tập trung cao độ và tính hiệu quả xuyên suốt.

Sự ổn định này giúp các cầu thủ trẻ xứ sở Samba nhập cuộc với tâm lý vô cùng thoải mái. Khả năng kiểm soát trận đấu cùng phong độ thăng hoa ở các tuyến là điểm tựa lớn nhất giúp Brazil U20 sẵn sàng tạo áp lực ngay từ những phút đầu tiên tại Pinatar Arena.

Sự trở lại mạnh mẽ của Mexico U20

Bên kia chiến tuyến, Mexico U20 cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Dù từng trải qua giai đoạn chững lại với 2 trận thua, đội bóng này đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để giành liền 2 chiến thắng ở các lần ra sân gần nhất.

Việc kịp thời ngắt mạch sa sút bằng 2 thắng lợi liên tiếp mang lại cú hích tâm lý quan trọng cho Mexico U20. Đội bóng bước vào trận đấu tới với quyết tâm duy trì nhịp độ hưng phấn, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng trước một đối thủ đang có phong độ chạm đỉnh.

Thế trận giằng co và điểm tựa từ lần chạm trán gần nhất

Ở lần so tài duy nhất gần đây giữa hai đội, màn đọ sức đã khép lại với kết quả hòa, khi mỗi bên đều có 0 chiến thắng và chia điểm sau trận đấu bất phân thắng bại. Thống kê này cho thấy sự ngang ngửa nhất định mỗi khi hai nền bóng đá trẻ chạm mặt nhau trên sân cỏ.

Với việc Brazil U20 sở hữu mạch 5 trận toàn thắng còn Mexico U20 cũng đang trên đà hưng phấn nhờ 2 thắng lợi liên tiếp, trận đấu tại Pinatar Arena hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công cởi mở, nơi bản lĩnh ở những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)