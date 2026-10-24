Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Theo thông báo của Cảnh sát Brazil, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 10/2025, sau khi một phụ nữ quốc tịch Thụy Sĩ bị bắt tại sân bay Rio de Janeiro (Brazil) khi tìm cách đưa 24 quả trứng của các loài chim được bảo vệ sang châu Âu. Số trứng này thuộc hai loài vẹt quý hiếm là vẹt đuôi đỏ và vẹt Amazona petrei.

Từ manh mối trên, Cảnh sát Liên bang Brazil xác định hai đối tượng chủ chốt của đường dây, gồm kẻ cầm đầu và người cung cấp động vật, điều phối các chuyến vận chuyển trái phép từ Nam Mỹ sang châu Âu. Đối tượng thứ hai bị phát hiện thực hiện 117 chuyến đi tình nghi giữa Brazil và châu Âu, mỗi lần lưu trú chưa đến 3 ngày, nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát.

Đầu tháng 10/2026, sau khi phát hiện đối tượng này tiếp tục di chuyển từ Brazil đến Gran Canaria, quá cảnh tại Thụy Sĩ, cảnh sát Brazil đã đề nghị phối hợp khẩn cấp. Hai nghi phạm sau đó bị bắt tại Tây Ban Nha theo lệnh truy nã quốc tế thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đồng thời bị cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm và buôn bán quốc tế các loài được bảo vệ.

Trong khuôn khổ chiến dịch, lực lượng chức năng tiến hành đồng loạt 8 cuộc khám xét tại ba nước. Tại Gran Canaria, cảnh sát thu giữ 30.000 euro tiền mặt bị nghi có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán trái phép, cùng các dụng cụ tiêm gắn vi mạch nhận dạng động vật. Tại Brazil và Thụy Sĩ, các cuộc khám xét phát hiện nhiều xác khỉ marmoset, động vật nhồi bông và hài cốt của các loài được bảo vệ.

Buôn bán trái phép động vật hoang dã là một trong những nguyên nhân đe dọa đa dạng sinh học toàn cầu, đặc biệt đối với các loài quý hiếm bị săn bắt để làm cảnh hoặc phục vụ thị trường thú nuôi ngoại lai. Vụ việc cho thấy tính chất xuyên quốc gia của loại tội phạm này, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn hoạt động vận chuyển và tiêu thụ động vật trái phép.