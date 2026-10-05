Brazil: Tổng thống Lula và Flávio Bolsonaro bước vào vòng hai bầu cử

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Brasília, Brazil, ngày 4/10/2026. (Ảnh: AP)

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, dẫn đầu với khoảng 47% số phiếu, trong khi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhận khoảng 45%. Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục tranh cử trong vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Sau khi kết quả vòng một được công bố, ông Flávio Bolsonaro tuyên bố trước những người ủng hộ rằng chiến thắng đang đến gần và nhấn mạnh thông điệp về sự thay đổi.

Trong khi đó, Tổng thống Lula khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong vòng hai để tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ. Ông cho rằng vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ là phép thử quyết định và tuyên bố bắt đầu một chiến dịch mới ngay sau vòng một.

Với vòng hai chỉ còn vài tuần, cả hai ứng cử viên sẽ phải tìm cách thu hút thêm hàng triệu cử tri để đạt đa số tuyệt đối. Đáng chú ý, khoảng 8% cử tri đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác trong vòng một, trong khi khoảng 20% cử tri không đi bỏ phiếu.

Cuộc đua giữa hai ứng cử viên cũng cho thấy những khác biệt đáng kể về chương trình tranh cử.

Tổng thống Lula, 80 tuổi, tập trung thông điệp tranh cử vào bảo vệ nền dân chủ và chủ quyền của Brazil. Ông nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cử tri nữ, người Công giáo và nhóm có thu nhập thấp. Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, nhận được sự ủng hộ mạnh trong cộng đồng Tin lành và nhóm cử tri có thu nhập cao.

An ninh công cộng, một trong những vấn đề được cử tri Brazil quan tâm, cũng là lĩnh vực hai ứng cử viên đưa ra những cách tiếp cận khác nhau. Ông Bolsonaro chủ trương các chính sách cứng rắn hơn đối với các băng nhóm tội phạm, trong khi Tổng thống Lula cho rằng cần tập trung vào việc ngăn chặn nguồn vũ khí và tài chính của các tổ chức này.

Kết quả vòng một đồng thời cho thấy các ứng cử viên cánh hữu giành ưu thế trong phần lớn các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp được tổ chức cùng ngày.

Theo The New York Times