Brazil: Tổng thống Lula da Silva tái đắc cử

Tổng thống Brazil Lula da Silva (áo xanh) cùng người ủng hộ tại thành phố Sao Paulo ngày 25-10. Ảnh: MAIRA ERLICH/BLOOMBERG

Theo số liệu của Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE) được dẫn trong bản tin, với 99,82% số phiếu được kiểm, ông Lula da Silva giành 51,75% phiếu bầu, còn ông Flávio Bolsonaro nhận 48,25%.

Ông Lula da Silva, 80 tuổi, từng giữ cương vị tổng thống trong giai đoạn 2003-2010 và trở lại nắm quyền từ năm 2023. Trong các nhiệm kỳ, chính phủ của ông triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và cải thiện đời sống người có thu nhập thấp.

Chiến thắng tạo điều kiện để ông tiếp tục các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công bằng xã hội và nâng cao vai trò của Brazil trên trường quốc tế.

Bảo vệ rừng Amazon và phát triển bền vững cũng là những trọng tâm trong chương trình nghị sự của ông, trong bối cảnh Brazil quản lý khoảng 60% diện tích rừng nhiệt đới này. Về đối ngoại, ông chủ trương duy trì tính tự chủ chiến lược và tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Tổng thống Chile José Antonio Kast, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng lãnh đạo Paraguay, Uruguay, Bolivia, Cuba và Panama đã gửi lời chúc mừng ông Lula da Silva, nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương và khu vực.