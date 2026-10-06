Brazil tiến hành vòng hai bầu Tổng thống

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: TTXVN)

Brazil phải tổ chức vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống, sau khi không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu hợp lệ trong vòng một diễn ra hôm 4/10. Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva. Dự kiến, vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 25/10 tới.

Theo kết quả do Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) công bố sáng 5/10, với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên Flavio Bolsonaro thuộc đảng Tự do (PL) đứng đầu, giành được 47,18% số phiếu, trong khi đương kim Tổng thống Lula da Silva thuộc đảng Lao động (PT) xếp thứ hai, với khoảng 44,98%.

Theo luật bầu cử của Brazil, ứng cử viên tổng thống phải giành hơn một nửa số phiếu hợp lệ để thắng cử ngay vòng đầu tiên.

Kết quả vòng một nêu trên đồng nghĩa cuộc đua giành ghế Tổng thống sẽ được quyết định tại vòng hai sắp tới, giữa hai ứng cử viên hàng đầu.

Phát biểu tại họp báo sau khi kết quả vòng đầu được công bố, ông Bolsonaro nhấn mạnh hài lòng với kết quả và hy vọng có cơ hội phục vụ đất nước và người dân Brazil.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Lula da Silva thừa nhận kết quả vòng đầu là một bài học từ cử tri. Ông cam kết tiếp tục vận động tranh cử dựa trên mục tiêu phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội. Trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, gần 160 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Ngoài tổng thống, cử tri cũng bầu các thống đốc bang, toàn bộ 513 nghị sĩ Hạ viện và 54 trong tổng số 81 ghế tại Thượng viện.

Cuộc bầu cử tại Brazil diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất bình đẳng và tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil duy trì đà giảm, tuy nhiên chi phí sinh hoạt và nợ công ở mức cao, tình trạng tội phạm và hoạt động băng đảng vẫn nhức nhối.

Chi tiêu gia tăng và nợ công vượt 82% GDP là vấn đề tài chính mà tổng thống sắp tới của Brazil cần giải quyết. Chính phủ Brazil đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 và 2027 xuống lần lượt là 2,0% và 2,3%.