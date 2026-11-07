Brazil thành lập nhóm công tác nghiên cứu áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Chính phủ Brazil đã quyết định thành lập nhóm công tác nhằm nghiên cứu khả năng áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái đáp trả các biện pháp thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với sản phẩm của Brazil.

Theo thông báo ngày 6/11 của Bộ Phát triển, Công nghiệp và Thương mại Brazil, nhóm công tác có nhiệm vụ đánh giá những tác động từ các biện pháp thuế của Mỹ và đề xuất phương án ứng phó trong khuôn khổ Luật Có đi có lại. Được thông qua năm 2025, đạo luật này cho phép Brazil áp dụng các biện pháp trả đũa trước những quyết định thương mại đơn phương của các quốc gia khác.

Bộ Phát triển, Công nghiệp và Thương mại Brazil cho biết mọi biện pháp thuế quan được đề xuất sẽ phải trải qua quá trình tham vấn công khai và được Hội đồng do Phó Tổng thống Geraldo Alckmin đứng đầu, với sự tham gia của 10 bộ trưởng khác, phê duyệt trước khi có hiệu lực.

Hồi tháng 7 vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump công bố mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, trong đó có gạo và gỗ. Tuy nhiên, một số sản phẩm mà kinh tế Mỹ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Brazil, như thịt và máy bay, được miễn áp thuế.

Căng thẳng thương mại giữa Brazil và Mỹ gia tăng từ năm 2025, khi Washington mở cuộc điều tra theo Điều khoản 301 của Luật Thương mại Mỹ, cáo buộc một số chính sách của Brazil gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ, trong các lĩnh vực như thương mại số, sở hữu trí tuệ, thuế quan và tiếp cận thị trường ethanol.

Hai bên tiếp tục bất đồng về các biện pháp thuế quan được Mỹ triển khai trong năm 2026. Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp và Thương mại Brazil, các mức thuế bổ sung mới của Mỹ ảnh hưởng đến khoảng 23,1% kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang thị trường này, làm gia tăng sức ép đối với quan hệ thương mại song phương.

Mỹ giải thích quyết định trên xuất phát từ những cáo buộc về hành vi hạn chế cạnh tranh đối với doanh nghiệp Mỹ và việc Brazil chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn lao động cưỡng bức.

Chính phủ Brazil bác bỏ các lập luận này, cho rằng chúng không có cơ sở và cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Brazil./.