Brazil thắng Singapore 7-0 nhưng cách lựa chọn đối thủ giao hữu vẫn bị đặt dấu hỏi.

Chiến thắng 7-0 trước Singapore ngày 17/11 không thuyết phục được bình luận viên Galvao Bueno. Theo Lance, ông chỉ trích cách Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) lựa chọn đối thủ, đặt câu hỏi về giá trị chuyên môn của những trận giao hữu với Australia, Ấn Độ và Singapore trong các đợt tập trung gần đây.

Sau kỳ World Cup gây thất vọng, Brazil cần những trận đấu giúp ban huấn luyện nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển. Singapore gây quá ít khó khăn, khiến màn trình diễn tưng bừng của Vinicius Junior và đồng đội chưa đủ để khẳng định họ đã tiến bộ đến đâu.

Trên Globo Esporte, nhà báo Cahe Mota đánh giá Brazil chỉ làm được điều phải làm trước đối thủ có thứ hạng FIFA thấp nhất mà họ gặp trong 28 năm. Lần gần nhất đội tuyển xứ samba đối đầu một đội đứng thấp hơn Singapore trên bảng xếp hạng là trận thắng Andorra 3-0 năm 1998.

Dù vậy, Mota cũng ghi nhận một số điểm sáng trong lối chơi của Brazil. Joao Gomes giúp đội giành lại bóng sớm, Bruno Guimaraes được dâng cao tổ chức tấn công, còn các cầu thủ chạy cánh phối hợp khá ăn ý. Dù vậy, những pha xử lý ấy diễn ra trong điều kiện thuận lợi: Singapore ít gây sức ép và liên tục để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Vinicius ghi ba bàn ngay trong hiệp một, góp phần đưa Brazil dẫn 4-0 trước giờ nghỉ. Đội khách ghi thêm ba bàn trong hiệp hai, hoàn tất chiến thắng đậm nhất kể từ trận thắng Trung Quốc 8-0 hồi tháng 9/2012, theo thống kê của CBF.

Ngay cả ban huấn luyện Brazil cũng thừa nhận còn nhiều việc phải làm. Francesco Mauri, người chỉ đạo thay Carlo Ancelotti bị treo quyền, cho biết kết quả đến lúc này chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Ông đặt hy vọng vào các cầu thủ trẻ trong quá trình thay đổi lực lượng sau World Cup và tìm kiếm sự cân bằng cho đội hình.

Chỉ ba ngày trước đó, Brazil thua Nhật Bản 2-3. Ghi bảy bàn vào lưới Singapore giúp đội tuyển phần nào giải tỏa sức ép, nhưng chưa cho thấy họ đã khắc phục những vấn đề bộc lộ trước đối thủ mạnh hơn.