Brazil tái hiện thành phố Gotham trong ngày Batman 2026

Từ Akira, Neon Genesis Evangelion đến những hình tượng anime quen thuộc, văn hóa Nhật Bản đang xuất hiện ngày càng nhiều trong âm nhạc và hình ảnh của các nghệ sĩ phương Tây. The Weeknd, Kanye West, Billie Eilish hay Megan Thee Stallion đều tìm thấy những chất liệu riêng từ anime để xây dựng sân khấu, MV và phong cách cá nhân.