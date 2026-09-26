Brazil tái hiện thành phố Gotham trong ngày Batman 2026
Thành phố Sao Paulo của Brazil đã biến thành phiên bản thành phố Gotham, quê hương của nhân vật truyện tranh nổi tiếng Batman (hay còn gọi là Người Dơi) trong ngày Batman 2026. Hoạt động này đã quy tụ hàng trăm người hâm mộ Batman với các trải nghiệm hóa trang, âm nhạc, tương tác và những không gian lấy cảm hứng từ vũ trụ của siêu anh hùng này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/brazil-tai-hien-thanh-pho-gotham-trong-ngay-batman-2026-419405.htm