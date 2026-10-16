Brazil sửa hiến pháp, giảm thời gian làm việc xuống 40 giờ/tuần

Đây được xem là một quyết định mang tính bước ngoặt có thể tác động trực tiếp tới 30 triệu lao động và mang lại lợi thế chính trị lớn cho Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai.

Đạo luật mới sẽ xóa bỏ hoàn toàn chế độ làm việc 6 ngày/tuần hiện đang áp dụng cho khoảng 16 triệu lao động, đồng thời cắt giảm trần giờ làm việc từ 44 giờ xuống còn 40 giờ/tuần đối với hơn 30 triệu người. Thay đổi này dự kiến tác động mạnh nhất đến nhóm lao động thu nhập thấp trong các ngành bán lẻ, nhà hàng và khách sạn - lực lượng cử tri mà tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Lula từng sụt giảm đáng kể từ sau cuộc bầu cử năm 2022.

Quy định trên được thông qua tại Thượng viện với tỷ lệ áp đảo 75 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống từ cựu Phó Tổng thống Hamilton Mourão. Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ cánh hữu Flávio Bolsonaro, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ông Lula trong cuộc bầu cử tổng thống, trước đây từng phản đối mạnh mẽ vì lo ngại nguy cơ thất nghiệp hàng loạt, đã đảo ngược lập trường và bỏ phiếu thuận trước sức ép từ các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 70% người dân và hơn một nửa số cử tri của ông ủng hộ cải cách này.

Theo lộ trình quy định, sau khi được Chủ tịch Thượng viện ban hành, đạo luật sẽ có hiệu lực sau 60 ngày để bãi bỏ chế độ làm việc 6 ngày/tuần và giảm giờ làm tối đa từ 44 giờ xuống 42 giờ/tuần, trước khi chính thức áp dụng mức 40 giờ/tuần sau đó 14 tháng.

Dù các thay đổi chỉ bắt đầu được thực hiện sau ngày bầu cử 25/10, giới quan sát nhận định bước đi lập pháp này là đòn bẩy tâm lý quan trọng giúp Tổng thống Lula thu hẹp khoảng cách và gia tăng sức hút đối với các cử tri chưa quyết định trước đối thủ Flávio Bolsonaro.