Giông sét là một trong những nguy cơ đối với các công trình dầu khí ngoài khơi. (Ảnh minh họa)

Ngừng khai thác để kiểm tra an toàn

Một tia sét đánh trúng tàu khai thác, chứa và xuất dầu nổi (FPSO) P-77 của Petrobras tại mỏ dầu Búzios, cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 200 km. Đám cháy nhanh chóng được lực lượng ứng cứu trên tàu khống chế. Theo Petrobras, sự cố không gây thương vong hay hư hỏng thiết bị. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã quyết định tạm ngừng khai thác để kiểm tra an toàn.

Cơ quan Dầu khí, Khí tự nhiên và Nhiên liệu sinh học quốc gia Brazil (ANP) yêu cầu P-77 chỉ được hoạt động trở lại sau khi chứng minh các hệ thống liên quan vẫn nguyên vẹn, vận hành bình thường và được cơ quan này chấp thuận.

Đi vào hoạt động từ tháng 3/2019, P-77 có công suất khai thác 150.000 thùng dầu/ngày và công suất nén khí tự nhiên 6 triệu m³/ngày. Công trình hoạt động tại vùng biển có độ sâu 1.980 m.

Bảo vệ các công trình dầu khí trước sét đánh

Các giàn khoan, giàn khai thác và tàu dầu khí ngoài khơi thường có nhiều kết cấu kim loại cao như tháp khoan, cần cẩu, cột ăng-ten. Ngoài nguy cơ gây cháy do nhiệt độ cao, sét còn có thể làm hư hỏng thiết bị điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển tự động. Đặc biệt, tia lửa điện có thể gây cháy nổ nếu gặp hỗn hợp khí hydrocarbon dễ bắt lửa.

Để giảm thiểu rủi ro, ngành dầu khí áp dụng đồng thời nhiều biện pháp bảo vệ. Đầu tiên là lắp đặt hệ thống thu và dẫn dòng điện sét an toàn qua các kết cấu kim loại được thiết kế phù hợp. Các bộ phận kim loại được liên kết điện với nhau nhằm hạn chế chênh lệch điện thế và nguy cơ phát sinh tia lửa.

Tiếp đến là sử dụng thiết bị chống quá điện áp để bảo vệ hệ thống điện, cảm biến, máy tính và các thiết bị điều khiển. Hệ thống chống sét cũng cần được kiểm tra định kỳ do môi trường nước biển có độ ăn mòn cao, có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, nhiều công trình ngoài khơi sử dụng hệ thống cảnh báo giông sét để chủ động hạn chế hoặc tạm dừng những hoạt động có nguy cơ cao, đồng thời đưa người lao động đến nơi an toàn.

Không có hệ thống nào bảo đảm ngăn chặn tuyệt đối sét đánh. Vì vậy, việc kết hợp các giải pháp chống sét, phát hiện cháy, chữa cháy tự động và dừng khẩn cấp hoạt động sản xuất có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế hậu quả của sự cố.

Nh.Thạch