Brazil phạt Meta hơn 1,3 triệu USD do vi phạm lệnh của tòa án

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phán quyết được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, xác định Facebook không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tòa án liên quan đến khiếu nại về việc nền tảng này đối xử thiếu bình đẳng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro.

Trước cuộc bỏ phiếu, liên minh của ông Lula đã khiếu nại về tình trạng hạn chế tiếp cận bài đăng, tài khoản giả mạo, lỗ hổng nhận diện nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và sự thiếu cân bằng trong hoạt động của thuật toán Meta.

Theo thẩm phán Marco Aurelio Bellizze, Meta đã cung cấp một số tài liệu giải trình nhưng thực hiện một phần yêu cầu không đầy đủ hoặc trễ hạn. Hồ sơ cũng ghi nhận những lỗi kỹ thuật do Facebook thừa nhận. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy nền tảng này cố tình can thiệp nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử.

Khoản phạt áp dụng đối với những vi phạm trong giai đoạn từ ngày 17 đến 25-10. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lula chủ trương tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới và thúc đẩy siết chặt quy định đối với các công ty công nghệ hoạt động tại Brazil.