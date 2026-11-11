Brazil phạt Meta hơn 1,3 triệu USD

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong phán quyết được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, TSE xác định Facebook đã không đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu của tòa án liên quan đến khiếu nại về việc nền tảng này đối xử bất bình đẳng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro.

Trước cuộc bỏ phiếu, liên minh của ông Lula đã đệ đơn khiếu nại về tình trạng hạn chế tiếp cận bài đăng, sự xuất hiện của các tài khoản giả mạo, lỗ hổng trong việc nhận diện nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cũng như sự thiếu cân bằng trong cách vận hành thuật toán của Meta. Thẩm phán Marco Aurelio Bellizze cho biết Meta đã cung cấp một số tài liệu giải trình nhưng một số yêu cầu chỉ được thực hiện một phần hoặc trễ hạn. Hồ sơ vụ việc ghi nhận các lỗi kỹ thuật do chính Facebook thừa nhận, song chưa có căn cứ để kết luận có hành vi cố ý phá vỡ tính công bằng của cuộc bầu cử.

Khoản phạt trên áp dụng cho chuỗi ngày Meta chậm trễ thực thi lệnh tòa trong giai đoạn từ ngày 17 - 25/10. Tổng thống Lula từ lâu đã chủ trương siết chặt quy định đối với mạng xã hội và khẳng định sẽ thúc đẩy quản lý các nền tảng kỹ thuật số xuyên biên giới sau khi tái đắc cử.