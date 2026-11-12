Brazil phạt Meta 1,3 triệu USD vì không tuân thủ lệnh của tòa án

Vụ kiện được khởi xướng bởi liên minh ủng hộ Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trước vòng bầu cử thứ hai ngày 25/10. Phe ông Lula cáo buộc Meta, công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, thao túng thuật toán và áp dụng các hạn chế không bình đẳng, gây bất lợi cho chiến dịch của ông, đồng thời tạo lợi thế cho đối thủ Flávio Bolsonaro.

Tuy nhiên, thẩm phán Marco Aurélio Bellizze khẳng định cuộc điều tra chưa tìm thấy bằng chứng sơ bộ cho thấy Meta có "hành vi cố ý làm mất cân bằng cuộc bầu cử".

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Theo phán quyết, mức phạt được đưa ra do Meta chậm trễ, cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch và gây khó khăn cho tòa án trong việc xác minh dữ liệu. Các vi phạm diễn ra từ ngày 17/10 đến 25/10, với mức phạt tăng từ 500.000 real lên một triệu real mỗi ngày.

"Hồ sơ vụ án ghi nhận các sự cố kỹ thuật do chính Facebook thừa nhận, nhưng không có yếu tố nào cho phép chúng tôi kết luận sơ bộ rằng có hành vi cố ý làm mất cân bằng cuộc bầu cử", ông Bellizze nói. Thẩm phán này nhấn mạnh: "Kết luận như vậy đòi hỏi phải có bằng chứng mạnh mẽ về hành vi cố ý, được trình bày thông qua các thủ tục pháp lý phù hợp".

Meta bác bỏ cáo buộc thiên vị chính trị và khẳng định tuân thủ luật pháp Brazil. Tuy nhiên, công ty này thừa nhận một số quảng cáo trong chiến dịch của ông Lula bị vô hiệu hóa, nhưng cho rằng nguyên nhân là sự cố kỹ thuật trên toàn cầu, không phải hành vi can thiệp có chủ đích.

Sau khi giành chiến thắng ở vòng hai với 51,79% số phiếu, ông Lula tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, người dẫn trước ở vòng đầu tiên, không thừa nhận kết quả và cùng gia đình sang Mỹ sau thất bại.

"Chúng ta đã phải vượt qua sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử thông qua các nền tảng kỹ thuật số mà chúng ta sẽ phải quản lý", ông Lula nói. Tổng thống Brazil cũng nhấn mạnh "chúng ta không thể không nhận thức được rằng tội phạm trong thế giới kỹ thuật số phải được xử lý như tội phạm trong đời thực".