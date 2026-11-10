Brazil: Ô tô lao xuống hồ, 10 người thiệt mạng

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Theo cảnh sát Brazil, tai nạn xảy ra tại khu vực Ataulfo de Paiva. Một người đi đường phát hiện chiếc ô tô chìm dưới hồ và lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chiếc xe đã chìm dưới nước trong bao lâu trước khi được phát hiện.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động khoảng 30 nhân viên, trong đó có 2 thợ lặn, cùng 7 phương tiện chuyên dụng và một tàu cứu hộ để tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.

Theo kênh truyền hình G1, một người thân cho biết cả 10 nạn nhân đều thuộc cùng một gia đình, sinh sống tại khu Santa Cruz, thành phố Volta Redonda, ngoại ô Rio de Janeiro.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Cơ quan chức năng Brazil đang điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.