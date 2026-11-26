Brazil phản đối đề xuất áp thuế mới của Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, Văn phòng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố: “Quyết định đơn phương của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) là hành động không thể chấp nhận được trong tiến trình đàm phán song phương đang diễn ra”.

Cơ quan trên nhấn mạnh Brazil “sẽ không nhượng bộ trước kiểu đe dọa này”, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng “các biện pháp đối ứng”.

Trước đó, cùng ngày, Mỹ đã đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa từ Brazil, bao gồm thuế suất 10% đối với máy bay thành phẩm, cho rằng Brasilia không khắc phục được các hoạt động thương mại “không hợp lý”.

Máy bay là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của Brazil sang Mỹ, do đó, biện pháp nêu trên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà sản xuất máy bay Embraer.

Brazil khẳng định đã tiến hành đàm phán trên tinh thần “thiện chí” với Mỹ suốt trong hơn 1 năm qua, song không từ bỏ quyền đưa các vấn đề tranh chấp ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngày 25/11, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nền kinh tế bị nhắm tới có năng lực sản xuất công nghiệp vượt nhu cầu thị trường, gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Đối với phần lớn các đối tác còn lại, mức thuế đề xuất dao động từ 10-18%.