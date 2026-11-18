Nhóm này nhận thức ăn từ những người dân bản địa láng giềng rồi nhanh chóng quay trở lại rừng. Sự việc gây chú ý bởi đây là cuộc tiếp xúc hiếm hoi sau nhiều thập niên, đồng thời làm dấy lên lo ngại về sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng Awá.

Theo hãng tin Reuters, sự việc xảy ra gần làng Tawari, thuộc vùng đất bản địa Arariboia, bang Maranhão, đông bắc Brazil. Nhóm người Awá gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em xuất hiện gần một trạm kiểm soát của cơ quan bảo vệ người bản địa Brazil (Funai) và cộng đồng Guajajara sinh sống tại khu vực.

Những người Guajajara đã tiếp cận, hỗ trợ thức ăn cho nhóm khách bất ngờ này. Theo tổ chức bảo vệ quyền của người bản địa Survival International, những người Awá hỏi xin khoai mỡ, sau đó mang thực phẩm trở lại rừng. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không dẫn đến việc nhóm này ở lại ngôi làng.

Nhóm người này sống biệt lập, tách thế giới văn minh trong rừng Amazon thuộc vùng đất bản địa Arariboia. Ảnh: Socioambiental

Hình ảnh do người Guajajara ghi lại cho thấy một số thành viên Awá mang cung tên, đeo trang sức truyền thống và sử dụng những tấm vải để mang theo trẻ nhỏ. Những hình ảnh hiếm hoi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các tổ chức bảo vệ người bản địa trên thế giới.

Tuy nhiên, điều khiến các tổ chức địa phương lo lắng là tình trạng thể chất của một số thành viên trong nhóm. Theo thông tin từ cộng đồng Guajajara và tổ chức đại diện người bản địa tại bang Maranhão, trẻ em và người cao tuổi có biểu hiện gầy yếu đáng kể. Một số ý kiến cho rằng, nhóm có thể đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, nhưng nguyên nhân thực sự khiến họ chủ động tiếp cận cộng đồng bên ngoài vẫn chưa được xác định.

Các tổ chức bảo vệ người bản địa cũng cảnh báo về những sức ép mà cộng đồng Awá đang phải đối mặt. Trong nhiều năm, vùng rừng Arariboia liên tục bị xâm lấn bởi hoạt động khai thác gỗ trái phép, săn bắt và chăn nuôi. Việc diện tích rừng bị thu hẹp có thể ảnh hưởng đến nguồn thức ăn cũng như không gian sinh sống của những nhóm người phụ thuộc vào hoạt động săn bắt và hái lượm.

Một nguy cơ khác là bệnh truyền nhiễm. Những cộng đồng sống biệt lập thường có ít cơ hội tiếp xúc với nhiều loại mầm bệnh phổ biến trong xã hội bên ngoài, vì vậy có thể dễ bị tổn thương nếu xảy ra tiếp xúc không được kiểm soát.

Trước sự việc, Funai cho biết đã cử các nhóm chuyên môn theo dõi tình hình và kích hoạt kế hoạch ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của những người Awá. Cơ quan này nhấn mạnh chính sách của Brazil không khuyến khích chủ động tiếp xúc với các cộng đồng muốn sống biệt lập, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của họ trong việc lựa chọn cách duy trì quan hệ với thế giới bên ngoài.

Theo Survival International, người Awá là một trong những cộng đồng bản địa dễ bị đe dọa nhất thế giới. Một bộ phận vẫn lựa chọn sống tách biệt trong rừng Amazon, duy trì lối sống dựa vào săn bắt, đánh cá và hái lượm. Sự xuất hiện bất ngờ lần này vì thế không chỉ là một cuộc gặp hiếm hoi, mà còn nhắc nhở về những thách thức trong việc bảo vệ các cộng đồng bản địa trước tình trạng rừng tự nhiên ngày càng bị xâm lấn.