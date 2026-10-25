Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Tổng thống Brazil Lula da Silva (trái) trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, ngày 2/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, hai ứng cử viên tập trung hoạt động tại các thành phố lớn trong khu vực. Ông Lula, đại diện đảng Lao động (PT), tổ chức sự kiện tại Rio de Janeiro và São Paulo, trong khi ông Flávio Bolsonaro, thuộc đảng Tự do (PL), vận động tại Belo Horizonte trước khi tới Rio de Janeiro.

Tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, ông Lula cùng Đệ nhất phu nhân Janja da Silva và các chính trị gia đồng hành đã gặp gỡ hàng nghìn người ủng hộ. Sau đó, ông tới Đại lộ Paulista ở São Paulo để tổ chức sự kiện kết thúc chiến dịch. Phát biểu trước đám đông, ông Lula nhấn mạnh quy mô huy động xã hội trong vòng hai và bày tỏ tin tưởng sẽ giành chiến thắng, cho rằng người dân mong muốn những thay đổi mang tính cơ cấu để đưa Brazil phát triển đúng hướng.

Nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro tham gia đoàn xe môtô tại Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais, trước khi tổ chức mít tinh tại khu vực Barra da Tijuca ở Rio de Janeiro. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng và kêu gọi các cử tri ủng hộ.

Theo cuộc thăm dò cuối cùng do công ty Quaest công bố ngày 24/10, có tới 51% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Flávio Bolsonaro, trong khi con số này dành cho ông Lula là 49%. Với biên độ sai số 2%, kết quả này cho thấy hai ứng cử viên đang ở thế cạnh tranh sít sao.

Ở vòng một diễn ra ngày 4/10, ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, trong khi Tổng thống Lula đạt 45,16%. Kết quả này cho thấy cuộc đua tranh quyết liệt vào vị trí Tổng thống Brazil ngay từ vòng một, tạo tiền đề cho vòng hai được dự báo gay cấn giữa hai ứng cử viên đại diện cho hai khuynh hướng chính trị đối lập.

Cuộc bỏ phiếu vòng hai dự kiến diễn ra từ 8h ngày 25/10 theo giờ địa phương (tức 18h cùng ngày theo giờ Việt Nam).