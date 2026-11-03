Brazil ghi nhận số cá voi lưng gù con giảm mạnh

Cá voi lưng gù tại vùng biển Abrolhos Archipelago, Bahia, Brazil, ngày 18/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các chuyên gia khoa học Brazil nhận định đây có thể là hệ quả của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng suy giảm nguồn thức ăn tại vùng biển Nam Cực.

Tính đến tháng 9, cá thể non chỉ chiếm 3,35% tổng số cá voi được quan sát, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 9,98% kể từ năm 2014. Tỷ lệ này cũng thấp hơn đáng kể so với mức 10,7% của cả mùa sinh sản năm 2025 và mức cao kỷ lục 16,69% năm 2024.

Giám đốc Viện Cá voi lưng gù Brazil, Milton Marcondes, cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm suy giảm nguồn nhuyễn thể krill – loài giáp xác nhỏ gần như là thức ăn chủ yếu của cá voi lưng gù – tại Nam Cực. Thiếu hụt thức ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cá voi mẹ cũng như sự phát triển và sống sót của cá thể non.

Hằng năm, cá voi lưng gù di chuyển khoảng 4.000 km từ vùng kiếm ăn gần Nam Cực đến vùng biển nhiệt đới thuộc quần đảo Abrolhos, bang Bahia, miền Đông Bắc Brazil, để giao phối và sinh con. Trong hành trình này, chúng hầu như không kiếm ăn, do đó phải tích lũy đủ lượng mỡ dự trữ, đặc biệt là những con cái mang thai hoặc đang nuôi con.

Các nhà khoa học cũng ghi nhận xu hướng giảm số cá thể non tại một số quần thể cá voi lưng gù ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Ecuador, cũng như tại Australia. Theo kết quả điều tra trên không gần nhất năm 2022, Brazil có khoảng 34.500 cá voi lưng gù. Diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu đối với chu kỳ sinh sản và khả năng duy trì quần thể loài động vật biển này.