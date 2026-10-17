Brazil ghi nhận mức phá rừng Amazon thấp nhất gần 40 năm

Theo số liệu Cơ quan Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil (Inpe) công bố hôm 16/10, diện tích rừng bị phá giảm gần 42% so với mức 5.731 km² của cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Joao Paulo Capobianco đánh giá đây là kết quả đặc biệt ấn tượng. “Mức giảm thực sự ngoạn mục, giống như một giấc mơ”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia.

Một góc rừng Amazon. Ảnh: CC/CIAT - Amazon17

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố mục tiêu của chính phủ là chấm dứt hoàn toàn nạn phá rừng trái phép vào năm 2030.

Giám đốc điều hành tổ chức vận động bảo vệ khí hậu Observatorio do Clima, Marcio Astrini, gọi số liệu mới là “một thành tựu lịch sử”. Theo ông, kết quả này đưa Brazil lên vị trí tiên phong trong nỗ lực bảo vệ rừng, đồng thời cho thế giới thấy rằng, với quyết tâm chính trị, việc ngăn chặn nạn chặt phá cây và hạn chế phát thải khí nhà kính là điều khả thi.

Ông Observatorio do Clima cho rằng, mức giảm này là kết quả của cam kết lâu dài của Chính phủ Brazil đối với việc bảo vệ môi trường, trong đó có việc tăng cường giám sát và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi khai thác gỗ trái phép.

Amazon là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới, sở hữu hệ sinh thái đa dạng sinh học bậc nhất hành tinh. Phần lớn diện tích khu rừng nằm trên lãnh thổ Brazil, ngoài ra còn trải rộng sang Peru, Colombia và một số quốc gia Nam Mỹ khác.

Tình trạng phá rừng và khai thác tài nguyên trái phép trong nhiều năm qua làm gia tăng nguy cơ Amazon tiến gần đến ngưỡng chuyển đổi khí hậu, khi hệ sinh thái có thể mất khả năng tự duy trì và biến đổi theo hướng khó đảo ngược.

Kết quả giảm phá rừng được công bố trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil, dự kiến diễn ra ngày 25/10, giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy hai ứng viên đang cạnh tranh sít sao.