Brazil: Gần 160 triệu cử tri bầu cử tổng thống vòng hai

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong chiến dịch vận động tranh cử ở Brasilia, Brazil, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 25/10, các điểm bỏ phiếu trên khắp Brazil mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương), bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và ứng cử viên đối lập Flávio Bolsonaro, Thượng nghị sĩ, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, gần 160 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Kết quả dự kiến được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày.

Cuộc bầu cử được chú ý không chỉ bởi vai trò của Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh mà còn bởi sự khác biệt về chính sách kinh tế, an sinh xã hội, an ninh và đối ngoại giữa hai ứng cử viên.

Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE), tại vòng một ngày 4/10, ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, tương đương hơn 56,1 triệu phiếu, trong khi ông Lula đạt 45,16%, với gần 53,9 triệu phiếu. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên khoảng 2,2 triệu phiếu.

Do không ai giành quá 50% số phiếu hợp lệ, hai ứng cử viên phải bước vào vòng hai. Tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu ở vòng một đạt 21,08%, tương đương khoảng 33,47 triệu người, trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý trước cuộc đua quyết định.

Về kinh tế-xã hội, Tổng thống cánh tả Lula, đại diện đảng Lao động (PT), chủ trương duy trì và mở rộng các chương trình an sinh, tăng đầu tư công, tạo việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.

Chính sách của ông đề cao vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ nhóm thu nhập thấp, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chi tiêu và bảo đảm bền vững tài khóa.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, đại diện đảng Tự do (PL), theo đuổi đường lối bảo thủ, nhấn mạnh lập trường cứng rắn với tội phạm, tinh giản bộ máy hành chính, kiểm soát chi tiêu và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ông cũng ủng hộ thúc đẩy đầu tư tư nhân và tiếp nối đường lối chính trị của cha mình, cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Sự khác biệt còn thể hiện trong chính sách đối ngoại. Ông Lula đề cao quyền tự chủ chiến lược, hợp tác đa phương, quan hệ với Trung Quốc và khối BRICS, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực. Ngược lại, ông Flávio Bolsonaro chủ trương tăng cường quan hệ với Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực thương mại và an ninh.

Kết quả bầu cử được theo dõi sát sao trong bối cảnh chính trường Brazil phân cực sâu sắc và cán cân chính trị tại Mỹ Latinh có những chuyển dịch đáng chú ý.

Lựa chọn của cử tri Brazil vì vậy không chỉ định hình chính sách trong nước mà còn có thể tác động đến định hướng đối ngoại của nền kinh tế lớn nhất khu vực./.