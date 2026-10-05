Brazil điều tra khả năng Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống

Tổng Giám đốc Cảnh sát Liên bang Andrei Rodrigues cho biết cơ quan này nhận được đề nghị điều tra từ Văn phòng Tổng Công tố và đã chuyển hồ sơ tới Cục Tình báo để phân tích. Ông Rodrigues nhấn mạnh đây mới là thủ tục điều tra ban đầu và chưa được chính thức công bố.

Theo hồ sơ của phía Brazil, động thái trên dựa trên một báo cáo của tờ The Guardian (Anh), trong đó đề cập khả năng các nguồn tài chính của Chính phủ Mỹ được chuyển tới một số mạng lưới và tổ chức tại Brazil. Cơ quan chức năng đang xem xét liệu những khoản tiền này có được sử dụng để tác động tới tranh luận chính trị hoặc gây ảnh hưởng đến các thể chế tư pháp của Brazil hay không.

Vấn đề can thiệp từ bên ngoài được chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống diễn ra với sự cạnh tranh giữa đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Hai ứng cử viên đều bỏ phiếu trong ngày 4/10 và bày tỏ tin tưởng có thể giành chiến thắng ngay vòng đầu.

Kết quả sau đó xác định ông Lula và ông Flavio Bolsonaro là hai ứng cử viên bước vào vòng hai ngày 25/10, do không ai giành được quá 50% số phiếu hợp lệ. Ông Lula đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp, trong khi ông Flavio Bolsonaro là con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula nhiều lần cảnh báo về nguy cơ can thiệp từ bên ngoài, trong khi ông Flavio Bolsonaro thể hiện quan điểm ủng hộ tăng cường quan hệ với Mỹ. Washington chưa đưa ra phản hồi về nghi vấn được nêu trong cuộc điều tra.

Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil cho biết quá trình bỏ phiếu diễn ra nhìn chung thuận lợi và chưa có bằng chứng cụ thể về sự can thiệp quốc tế. Phái đoàn quan sát bầu cử của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng đánh giá cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ và trong điều kiện an ninh phù hợp.