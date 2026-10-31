Brazil đẩy nhanh cấp chứng chỉ hydro carbon thấp

Các khu rừng ngập mặn thuộc Khu bảo tồn Rừng Đại Tây Dương Đông Nam tại vịnh Paranagua, bang Parana, Brazil. (Ảnh: XINHUA)

Quyết định này được Ban giám đốc ANP thông qua ngày 29/10, thay vì kế hoạch ban đầu là đưa vào giai đoạn 2027-2028. Theo ANP, việc điều chỉnh tiến độ xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề đối với các nhà đầu tư cũng như việc thực thi các chính sách công nhằm khuyến khích sản xuất nhiên liệu sạch. Quy định sắp tới sẽ thiết lập các tiêu chuẩn chứng nhận và phương pháp xác định liệu hydro có đạt các thông số theo luật định hay không. Dự kiến, công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới và hoàn tất vào tháng 10/2027, trong đó dự thảo sẽ được xây dựng vào khoảng tháng 6-7/2027 trước khi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng.

Cùng ngày, ANP cũng phê duyệt cập nhật sổ tay hướng dẫn xin cấp phép đối với các dự án hydro phát thải carbon thấp. Các biện pháp trên nhằm cụ thể hóa trách nhiệm được giao cho ANP theo Luật số 14.948/2024 và Nghị định số 13.096/2026.

Việc thiếu hệ thống chứng nhận từ lâu đã được giới đầu tư xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của ngành hydro xanh tại Brazil. Khảo sát từ công ty tư vấn CELA cho thấy Brazil hiện có 123 sáng kiến hydro xanh, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc. Trong đó, 66 dự án đã công bố tổng vốn đầu tư lên tới 456,5 tỷ Real (khoảng 85,2 tỷ USD), và 37 dự án có tổng công suất ước tính khoảng 90 GW.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Ngành công nghiệp Hydro Xanh Brazil (ABIHV) cho biết việc hiện thực hóa các dự án quy mô lớn vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào hợp đồng bao tiêu, nguồn vốn tài trợ, giấy phép môi trường và hạ tầng lưới điện truyền tải.