Sau trận thua Nhật Bản 2-3 hồi cuối tuần qua, Brazil sẽ gặp Singapore vào chiều thứ Ba, ngày 17/11 (17h theo giờ Hà Nội), cũng là trận đấu mà Selecao khép lại năm 2026.

Trước trận đấu, Vinicius Junior thẳng thắn nói về sự sa sút phong độ của bản thân từ đầu mùa.

Vinicius trong cuộc họp báo trước trận gặp Singapore. Ảnh: CBF

“Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị chưa tốt sau World Cup, bởi giải đấu này có ý nghĩa rất lớn với tất cả người Brazil”, Vinicius phát biểu.

“Chúng tôi không ngờ mình bị loại sớm đến thế. Vì vậy, tôi tận dụng kỳ nghỉ để vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn và dành thêm thời gian cho gia đình. Rốt cuộc, tôi tập ít hơn những năm trước.

Điều đó có thể đã ảnh hưởng đến phong độ của tôi đầu mùa. Rồi còn chuyện gia hạn hợp đồng. Quá nhiều CLB quan tâm đến tôi trong mùa hè vừa qua khiến tôi thực sự thấy quá tải, và tình hình ở Real Madrid cũng vậy. Nhưng mùa giải còn rất dài”.

Vinicius nhắc lại rằng thành tích ghi bàn của anh ở đầu mùa trước cũng khá khiêm tốn. “Mùa trước, đến tháng 12 tôi mới ghi được 5 bàn. Cuối mùa, tôi có hơn 20 bàn, như những mùa giải khác. Tôi nghĩ mình đang chuẩn bị tốt hơn, đang tiến bộ, bởi đến giai đoạn quyết định của mùa giải, tôi luôn có mặt”.

Anh cũng lấy Cristiano Ronaldo và Lionel Messi làm ví dụ khi nói về cái khó của việc duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài. “Giữ được trình độ cao như vậy lâu đến thế luôn rất khó. Tôi nghĩ chỉ Cristiano và Messi mới làm được điều đó suốt nhiều năm, với những con số đều đặn như vậy.

Tôi cũng là con người, thường mắc sai lầm, nhưng luôn cố gắng tiến bộ. Tôi cố hiểu bóng đá hơn, hiểu công việc hằng ngày của mình hơn. Nhưng tôi mới 26 tuổi và cũng phải tận hưởng cuộc sống một chút”.

Vinicius ghi cú đúp trận Brazil thua Nhật Bản. Ảnh: CBF

Trong trận giao hữu với Nhật Bản, Vinicius bùng nổ với cú đúp tuyệt đẹp. “Hai bàn thắng đều quan trọng, nhưng chúng tôi thất vọng vì không thắng. Đội đang trong giai đoạn chuẩn bị với nhiều cầu thủ mới. Chúng tôi vẫn đang làm quen với nhau”.

Có nhiều chỉ trích nhắm vào Selecao. “Bị chỉ trích lúc này là chuyện bình thường. Brazil đã lâu không vô địch World Cup, rồi chúng tôi lại bị loại quá sớm. Ai cũng có quyền lên tiếng và nêu quan điểm, kể cả những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển.

Tôi vẫn thường gặp Ronaldinho, Ronaldo… Họ luôn nói tốt về chúng tôi. Chúng tôi cần lắng nghe những người thực lòng muốn đội tốt lên”.

Vinicius cũng đề cập về mối quan hệ với Carlo Ancelotti: “Tôi luôn rất quý ông ấy. Ông đã thay đổi sự nghiệp của tôi ở Real Madrid và cả trong bóng đá. Ông luôn bảo vệ tôi và chỉ bảo tôi tận tình.

Khi biết ông sẽ dẫn dắt đội tuyển, tôi rất vui vì biết thành tích ghi bàn của mình sẽ tốt hơn. Đây đã là bàn thứ 10 của tôi dưới thời ông, trong khi trước đó tôi chỉ ghi được 6 bàn cho đội tuyển”.