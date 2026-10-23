Brazil cấp phép lưu hành thuốc điều trị ung thư phổi giai đoạn tiến triển

Hình ảnh thuốc Emrelis của hãng Abbvie. Ảnh:Abbvie

Ngày 22/10, Cơ quan Giám sát y tế quốc gia Brazil (Anvisa) đã phê duyệt đăng ký lưu hành thuốc Emrelis, một loại thuốc mới dành cho bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn.

Theo Anvisa, thuốc có hoạt chất telisotuzumab vedotin, được chỉ định cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thuộc nhóm không vảy, có mức biểu hiện cao protein c-Met trên bề mặt tế bào khối u. Thuốc chỉ dành cho những bệnh nhân đã được điều trị bằng liệu pháp toàn thân trước đó và đáp ứng các tiêu chí lâm sàng theo quy định.

Emrelis được phát triển nhằm nhận diện và liên kết có chọn lọc với protein c-Met trên bề mặt tế bào ung thư. Sau khi phức hợp thuốc đi vào tế bào, hoạt chất monomethyl auristatin E được giải phóng, gây tổn thương và dẫn đến chết tế bào ung thư.

Quyết định cấp phép được đưa ra chủ yếu dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng ở những bệnh nhân đã được điều trị trước đó. Theo hãng thông tấn quốc gia Agência Brasil, tỷ lệ đáp ứng khách quan của thuốc đạt 29,2% trong nhóm bệnh nhân được đánh giá; con số này tăng lên 34,5% ở nhóm có mức biểu hiện protein c-Met cao. Tỷ lệ đáp ứng khách quan là tỷ lệ bệnh nhân có khối u thu nhỏ đáng kể theo các tiêu chí của nghiên cứu, không đồng nghĩa với việc tất cả bệnh nhân đều đáp ứng điều trị hoặc được chữa khỏi.

Anvisa nhấn mạnh ung thư phổi hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên thế giới. Đối với bệnh nhân ở giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc đã di căn, tiên lượng thường không thuận lợi. Sau khi trải qua hóa trị và liệu pháp miễn dịch, nhiều bệnh nhân còn ít lựa chọn điều trị. Việc cấp phép Emrelis mở ra thêm một hướng tiếp cận điều trị cho nhóm bệnh nhân đáp ứng các điều kiện chỉ định, trong bối cảnh nhu cầu về những phương pháp điều trị mới vẫn rất lớn.