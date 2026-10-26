Brazil bước vào vòng hai bầu cử Tổng thống

Tổng thống Brazil Lula da Silva (trái) trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, ngày 2-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Gần 160 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Kết quả dự kiến được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày.

Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE), tại vòng một ngày 4-10, ông Flávio Bolsonaro dẫn trước với 47,03% số phiếu hợp lệ, tương đương hơn 56,1 triệu phiếu. Ông Lula giành 45,16%, tương đương gần 53,9 triệu phiếu.

Do không ứng cử viên nào đạt quá 50% số phiếu hợp lệ, hai người phải bước vào vòng hai. Tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu ở vòng một lên tới 21,08%, tương đương khoảng 33,47 triệu người.

Cuộc đua phản ánh sự đối lập sâu sắc về định hướng phát triển của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh. Ông Lula, đại diện Công đảng (PT), chủ trương mở rộng an sinh xã hội, tăng đầu tư công, tạo việc làm và bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, thuộc đảng Tự do (PL), theo đuổi đường lối bảo thủ, nhấn mạnh chống tội phạm, kiểm soát chi tiêu, tinh giản bộ máy hành chính và thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Hai ứng cử viên cũng có quan điểm khác biệt về đối ngoại. Ông Lula đề cao chủ nghĩa đa phương, quan hệ với Trung Quốc và khối BRICS; ông Flávio Bolsonaro chủ trương tăng cường hợp tác với Mỹ, nhất là trong thương mại và an ninh.

Kết quả bầu cử được theo dõi sát sao trong bối cảnh chính trường Brazil phân cực sâu sắc, có thể tác động đáng kể đến định hướng kinh tế và đối ngoại của quốc gia này.