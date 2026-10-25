Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

Áp phích quảng bá của 2 ứng cử viên tranh cử tổng thống vòng 2 trên đường phố Brazil. Ảnh: Trang thông tin của Chỉnh phủ Brazil.

Các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy, khoảng cách giữa hai ứng cử viên rất hẹp, khiến kết quả cuộc đua được dự báo khó đoán định.

Theo Hội đồng Bầu cử Tối cao Brazil, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ theo giờ địa phương, tức từ 18 giờ ngày 25-10 đến 3 giờ sáng ngày 26-10 (giờ Việt Nam). Khoảng 158 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử vòng hai.

Trong ngày vận động cuối cùng, hai ứng cử viên đều tập trung huy động lực lượng ủng hộ và thuyết phục những cử tri chưa quyết định. Tổng thống Lula da Silva tổ chức các hoạt động vận động tại thành phố Rio de Janeiro và São Paulo. Trong khi ông Flávio Bolsonaro tham gia đoàn diễu hành bằng xe máy tại bang Minas Gerais và vận động tại Rio de Janeiro.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lula da Silva tập trung vào bảo vệ các chương trình an sinh xã hội, tăng lương tối thiểu, giảm đói nghèo và hỗ trợ người thu nhập thấp trước áp lực chi phí sinh hoạt. Ông cũng thúc đẩy các biện pháp giảm gánh nặng nợ hộ gia đình, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và khẳng định chủ quyền quốc gia trước sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đại diện cho lực lượng cánh hữu với các thông điệp nhấn mạnh siết chặt an ninh, thúc đẩy kinh tế tư nhân và cải cách bộ máy nhà nước. Ông cũng cam kết điều chỉnh lương tối thiểu cao hơn lạm phát và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Theo kết quả thăm dò do CNT/MDA công bố ngày 24-10, ông Flávio Bolsonaro nhận được 46,3% khoảng bỏ phiếu, so với 45% của Tổng thống Lula da Silva.

Cơ quan bầu cử Brazil (TSE) cho biết, ngay sau khi các điểm bầu cử đóng cửa, kết quả sẽ được cập nhật liên tục theo tiến độ kiểm phiếu. Thời điểm công bố kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình hoàn tất kiểm phiếu và tổng hợp dữ liệu trên toàn quốc.

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