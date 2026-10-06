Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Tổng thống Brazil Lula da Silva tại một cuộc vận động tranh cử ở São Goncalo, Brazil, ngày 24-9. Ảnh: Reuters

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 17 giờ. Cuộc bầu cử thu hút sự chú ý đặc biệt khi Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) cánh tả, đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do (PL) cánh hữu. Có 12 ứng cử viên tranh cử Tổng thống, song ông Lula và ông Flavio Bolsonaro được xem là hai gương mặt nổi bật nhất. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Lula vẫn dẫn trước ở vòng một, nhưng khoảng cách đã thu hẹp. Hai ứng cử viên được dự báo sẽ cạnh tranh sít sao nếu phải bước vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25-10. Ở tuổi 80, ông Lula tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư. Chính phủ của ông ghi nhận một số kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, trong đó tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,4% trong quý II/2026, mức thấp nhất trong chuỗi số liệu hiện hành. Diện tích rừng Amazon bị tàn phá cũng giảm 36,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7-2026.

Để bảo đảm an ninh, Brazil huy động 26.500 quân nhân hỗ trợ tại 482 địa phương, cùng lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng. Hơn 140 quan sát viên quốc tế được triển khai giám sát cuộc bầu cử.