Brazil bắt kẻ sát nhân hàng loạt lẩn trốn trong rừng

AP đưa tin, điều tra viên Douglas Garcia ngày 21/9 cho biết, sau cuộc truy lùng kéo dài hai ngày, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Jorlan Lopes da Silva, 33 tuổi, vào hôm 13/9 khi hắn ta lẩn trốn trong rừng.

Nghi phạm Jorlan Lopes da Silva đã bị bắt giữ khi đang cải trang thành phụ nữ. Ảnh: Mitv.

Các vụ án mạng có liên quan đến da Silva xảy ra trong vòng 3 tháng qua tại vùng Mulungu hẻo lánh thuộc bang Paraiba, phía Đông Bắc Brazil.

Garcia nói thêm rằng da Silva có biệt danh là "muỗi" vì vóc dáng nhỏ. Hắn ta bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ, mặc một chiếc váy đen sọc trắng, đội tóc giả và sơn móng tay. Khi đó, da Silva đang bế một đứa bé mà hắn đã bắt cóc.

"da Silva sống chủ yếu trong rừng. Đó là lý do tại sao rất khó để tìm ra hắn cũng như sự liên quan đối với những tội ác thoạt đầu dường như không có mối liên hệ nào. Điều đó giúp hắn tránh bị bắt giữ trong nhiều năm", Garcia thông tin.

Điều tra viên Garcia nói thêm rằng cảnh sát cuối cùng đã tìm ra mối liên hệ giữa da Silva và các tội ác khác sau khi hắn bắn chết một thanh niên 18 tuổi ở quảng trường công cộng.

"Kẻ sát nhân hàng loạt này tuyên bố hắn chỉ tấn công tội phạm, nhưng bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy điều đó không đúng sự thật", Garcia nói thêm.

Theo điều tra viên, danh tính của các nạn nhân và chi tiết về cái chết của họ đang được giữ bí mật để bên công tố có thể hoàn tất công việc.

Cảnh sát nghi ngờ da Silva là thành viên của một băng nhóm tội phạm địa phương, song hắn ta khai hành động một mình.

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Nguồn video: THĐT