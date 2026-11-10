Brazil: 10 người thiệt mạng khi ô tô lao xuống hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tai nạn xảy ra tại khu vực Ataulfo de Paiva khi chiếc xe chở 10 người bất ngờ rơi xuống hồ. Trong số các nạn nhân có một trẻ sơ sinh, một bé gái, hai bé trai, bốn phụ nữ và hai nam giới. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Cảnh sát cho biết một người đi đường phát hiện chiếc ô tô chìm dưới nước và lập tức gọi lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, người này không xác định được chiếc xe đã nằm dưới hồ trong bao lâu trước khi được phát hiện.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động khoảng 30 nhân viên, trong đó có hai thợ lặn, cùng 7 phương tiện chuyên dụng và một tàu cứu hộ để tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.

Theo kênh truyền hình G1, một người thân của các nạn nhân cho biết cả 10 người đều thuộc cùng một gia đình, sinh sống tại khu Santa Cruz, thành phố Volta Redonda, ngoại ô Rio de Janeiro. Hiện cơ quan chức năng Brazil đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.