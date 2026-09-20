Brad Pitt trở lại với phần tiếp theo của 'World War Z'

Theo thông tin mới nhất, Paramount đã đạt thỏa thuận để Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai Gerry Lane, cựu nhân viên Liên Hợp Quốc từng đối đầu với đại dịch zombie trong phần phim đầu tiên. Edward Berger - đạo diễn của “All Quiet on the Western Front”, sẽ ngồi ghế đạo diễn và nội dung phần phim mới hiện được giữ kín.

Ra mắt năm 2013, “World War Z” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Max Brooks. Bộ phim do Marc Forster đạo diễn, với Brad Pitt trong vai Gerry Lane - người phải chạy đua với thời gian để tìm cách ngăn chặn đại dịch zombie. Tác phẩm thu về hơn 540 triệu USD tại phòng vé toàn cầu.

Nam diễn viên Brad Pitt. Ảnh: Paramount/Everett Collection

Thông tin về phần tiếp theo được hé lộ từ Cinema Con hồi tháng 4/2026 tại Las Vegas, khi Paramount xác nhận dự án đang được phát triển. Việc Brad Pitt trở lại càng thu hút sự chú ý khi nam diễn viên hiện hợp tác với Paramount trong bộ phim “Heart of the Beast”, dự kiến ra rạp vào tuần tới.

Bên cạnh đó, Brad Pitt sẽ xuất hiện trong “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” của Netflix vào cuối năm nay. Đây là phần phim tiếp nối câu chuyện nhân vật Cliff Booth mà anh từng thể hiện trong “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), vai diễn giúp Brad Pitt giành tượng vàng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nam diễn viên cũng hợp tác với Edward Berger trong “The Rider”. Bộ phim đã hoàn tất ghi hình và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Theo nguồn tin trong ngành, Brad Pitt bắt đầu thuyết phục Edward Berger tham gia dự án “World War Z” mới ngay từ quá trình thực hiện “The Rider”.