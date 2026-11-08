Brad Pitt sẽ tiếp tục trải qua tổn thương trong chuyện gia đình?

Theo Page Six, nam diễn viên Brad Pitt có thể tiếp tục trải qua những tổn thương trong chuyện gia đình khi con trai Knox (18 tuổi) được cho là sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để loại bỏ họ Pitt khỏi tên của mình.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six: "Knox vẫn chưa nộp bất kỳ hồ sơ nào, nhưng việc cậu ấy bỏ họ Pitt chỉ còn là vấn đề thời gian".

Knox (18 tuổi) được cho là sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để loại bỏ họ Pitt khỏi tên của mình.

Người này nói thêm: "Điều đó gần như không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là khi nào, và hiện chưa có mốc thời gian cụ thể. Toàn bộ tình cảnh này thực sự khiến Brad đau lòng".

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ nguồn tin thân cận. Knox chưa công khai xác nhận ý định thay đổi họ, trong khi đại diện Brad Pitt, Angelina Jolie và Knox đều chưa phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Knox đã gây chú ý khi sử dụng tên "Knox Jolie" thay vì "Knox Jolie-Pitt" trên bằng tốt nghiệp tại Fusion Academy ở Los Angeles. Buổi lễ tốt nghiệp của anh có sự hiện diện của mẹ Angelina Jolie, anh trai Pax, chị gái Zahara và người chị em song sinh Vivienne.

Đáng chú ý, thông tin liên quan đến Knox xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Vivienne chính thức được tòa án chấp thuận yêu cầu bỏ họ cha. Ngày 2/11, một thẩm phán tại Los Angeles đã phê duyệt việc đổi tên của Vivienne từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie. Cô gái 18 tuổi nộp đơn từ ngày 20/7, chỉ tám ngày sau sinh nhật, với lý do được ghi trong hồ sơ là "cá nhân".

Thực tế, Vivienne đã sử dụng họ Jolie trong các hoạt động công khai từ trước. Năm 2024, cô được ghi tên là Vivienne Jolie trong tài liệu giới thiệu vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, dự án mà cô tham gia hỗ trợ mẹ sản xuất. Không riêng Vivienne, nhiều người con khác của Brad Pitt và Angelina Jolie cũng đã thực hiện những thay đổi tương tự.

Tháng 9/2026, Zahara chính thức đổi tên thành Zahara Marley Jolie sau khi được tòa án chấp thuận. Trước đó, cô đã sử dụng tên này trong các hoạt động tại trường đại học.

Tháng 9/2026, Zahara chính thức đổi tên thành Zahara Marley Jolie sau khi được tòa án chấp thuận.

Cùng tháng, con trai cả Maddox cũng hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên thành Maddox Chivan Jolie. Anh từng được ghi danh là Maddox Jolie khi tham gia đoàn phim Couture của mẹ.

Trong khi đó, Shiloh là người đầu tiên trong sáu người con chính thức bỏ họ Pitt. Cô nộp đơn đúng dịp sinh nhật 18 tuổi vào tháng 5/2024 và được chấp thuận vào tháng 8 cùng năm. Nếu Knox thực hiện quyết định tương tự, anh sẽ trở thành người con thứ năm của cặp sao hoàn tất thủ tục pháp lý để loại bỏ họ cha.

Riêng Pax (22 tuổi) được cho là vẫn duy trì mối quan hệ với một số thành viên bên nội, dù nguồn tin khác tiết lộ anh không có nhiều liên hệ trực tiếp với Brad Pitt. Những thay đổi liên tiếp về họ của các con diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ gia đình giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn còn nhiều căng thẳng.

Pax được cho là vẫn duy trì mối quan hệ với một số thành viên bên nội, dù nguồn tin khác tiết lộ anh không có nhiều liên hệ trực tiếp với Brad Pitt.

Hai ngôi sao kết hôn năm 2014, trước khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài tám năm, họ hoàn tất thỏa thuận ly hôn vào tháng 12/2024 nhưng vẫn còn tranh chấp liên quan đến nhà máy rượu Château Miraval tại Pháp.

Đáng chú ý, các nguồn tin thân cận với hai phía từng đưa ra những quan điểm trái ngược về nguyên nhân khiến Brad Pitt xa cách các con. Một bên cho rằng Angelina Jolie có tác động đến mối quan hệ cha con, trong khi phía còn lại khẳng định những rạn nứt bắt nguồn từ các vấn đề trong quá khứ.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016.

Đến nay, các con của cặp sao phần lớn vẫn giữ kín lý do cụ thể đằng sau những quyết định đổi họ. Vì vậy, thông tin Knox có thể tiếp bước các anh chị hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức dự đoán từ nguồn tin, chưa phải quyết định chính thức.