Theo Variety, Brad Pitt vừa gây chú ý khi công khai bày tỏ sự hào hứng trước thông tin Robert Pattinson chính thức trở thành James Bond thế hệ mới. Không chỉ ủng hộ đàn em, tài tử Hollywood còn chủ động đề xuất bản thân cho vai phản diện trong phần phim thứ 26 của thương hiệu điệp viên đình đám.

Chia sẻ được Brad Pitt đưa ra tại buổi công chiếu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ở Los Angeles. Khi được phóng viên thông báo Robert Pattinson đã được Amazon MGM Studios lựa chọn cho vai điệp viên 007, nam diễn viên tỏ ra bất ngờ nhưng nhanh chóng dành nhiều lời khen cho ngôi sao The Batman.

Brad Pitt bất ngờ bày tỏ mong muốn góp mặt trong phần phim James Bond mới với vai trò phản diện. Ảnh: Variety.

Brad Pitt cho biết anh yêu thích hướng đi trong sự nghiệp của Robert Pattinson, đặc biệt là cách nam diễn viên lựa chọn những vai diễn khác biệt. Theo tài tử 62 tuổi, Robert Pattinson sở hữu thực lực diễn xuất và hoàn toàn xứng đáng với cơ hội đảm nhận một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất lịch sử điện ảnh.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có muốn xuất hiện trong một bộ phim James Bond với vai phản diện hay không, Brad Pitt lập tức hưởng ứng. Nam diễn viên thậm chí nhìn thẳng vào máy quay, gọi tên Robert Pattinson và đạo diễn Denis Villeneuve như một lời đề nghị hợp tác đầy hài hước.

"Tôi muốn thử sức với vai diễn đó", Brad Pitt chia sẻ. Anh đồng thời nhắc đến Javier Bardem, người từng gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành phản diện Raoul Silva trong Skyfall năm 2012.

Brad Pitt dành nhiều lời khen cho Robert Pattinson, đồng thời hài hước ngỏ ý muốn đối đầu đàn em trên màn ảnh. Ảnh: Variety.

Theo Brad Pitt, màn thể hiện của Javier Bardem đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao đối với những diễn viên đảm nhận vai phản diện trong loạt phim James Bond. Dù vậy, anh khẳng định bản thân vẫn sẵn sàng đối diện thử thách nếu có cơ hội.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Complex, Brad Pitt tiếp tục thể hiện sự hào hứng và hài hước đề nghị liên hệ ngay với Denis Villeneuve để bàn về vai diễn. Những phát biểu liên tiếp của nam tài tử nhanh chóng khiến giới truyền thông quốc tế chú ý.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mong muốn được Brad Pitt đưa ra trong các cuộc phỏng vấn. Amazon MGM Studios chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc mời nam diễn viên tham gia dự án, cũng như danh tính nhân vật phản diện sẽ đối đầu James Bond trong phần phim mới.

Brad Pitt thừa nhận vai phản diện trong James Bond là thử thách lớn, đặc biệt sau màn thể hiện ấn tượng của Javier Bardem. Ảnh: Variety.

Nếu màn hợp tác thực sự diễn ra, cuộc đối đầu giữa Brad Pitt và Robert Pattinson hứa hẹn trở thành điểm nhấn đáng chú ý của thương hiệu 007. Cả hai đều là những ngôi sao Hollywood có sức hút lớn, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thể hiện các nhân vật mang tâm lý phức tạp.

Trong sự nghiệp, Brad Pitt từng thử sức với những vai diễn có màu sắc đen tối qua Kalifornia, 12 Monkeys và Fight Club. Dù thường được biết đến với hình tượng nam chính lôi cuốn, tài tử từng đoạt Oscar không xa lạ với các nhân vật có hành vi cực đoan hoặc khó đoán.

Brad Pitt từng ghi dấu ấn với nhiều nhân vật có tâm lý phức tạp, cho thấy sự đa dạng trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Variety.

Về phía Robert Pattinson, nam diễn viên 40 tuổi vừa được xác nhận trở thành người thứ bảy đảm nhận vai James Bond trong loạt phim chính thức. Anh kế nhiệm Daniel Craig, người khép lại hành trình 007 sau năm phần phim, với lần xuất hiện cuối cùng trong No Time to Die năm 2021.

Phần phim James Bond tiếp theo sẽ do Denis Villeneuve đạo diễn, với kịch bản của Steven Knight. Đây cũng là dự án đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thương hiệu sau khi Amazon MGM Studios tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo từ hai nhà sản xuất lâu năm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson.

Trong khi chờ đợi những thông tin tiếp theo về James Bond, Brad Pitt đang chuẩn bị trở lại với vai Cliff Booth trong The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Tác phẩm do David Fincher đạo diễn, Quentin Tarantino viết kịch bản, tiếp nối câu chuyện từ Once Upon a Time in Hollywood và dự kiến có suất chiếu IMAX từ ngày 25/11.

Robert Pattinson được giới thiệu là người kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007, mở ra giai đoạn mới của thương hiệu James Bond. Ảnh: Variety.

Việc Brad Pitt công khai muốn đối đầu Robert Pattinson đang tạo thêm một hướng thảo luận thú vị về tương lai của James Bond. Dù chưa có cuộc thương thảo nào được xác nhận, khả năng hai tài tử xuất hiện ở hai chiến tuyến trong cùng một bộ phim vẫn là viễn cảnh đáng chờ đợi đối với người yêu điện ảnh.