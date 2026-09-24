Brad Pitt không rời bạn gái kém 29 tuổi trên thảm đỏ

Theo Daily Mail, tối 23/9 (giờ địa phương), Brad Pitt thu hút sự chú ý tại buổi chụp ảnh quảng bá phim thuộc khuôn khổ Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha). Xuất hiện bên cạnh tài tử là bạn gái Ines de Ramon (33 tuổi). Cặp đôi nắm chặt tay, liên tục trao nhau những cử chỉ tình tứ và thoải mái tạo dáng trước ống kính truyền thông.

Brad Pitt xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen cổ điển cùng kiểu tóc vuốt ngược. Trong khi đó, Ines de Ramon chiếm trọn ánh nhìn khi diện chiếc đầm ren hai dây màu xanh lá ôm sát, khoe khéo vóc dáng quyến rũ.

Brad Pitt tay trong tay với bạn gái kém tuổi ở sự kiện. Ảnh: Shutterstock.

Tại sự kiện, tài tử tập trung quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới mang tên Heart of the Beast. Trong phim, Brad Pitt vào vai James Belmont, một cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm. Nhân vật cùng chú chó chiến đấu giải ngũ Odin rơi vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt tại vùng hoang dã Alaska sau một sự cố rơi máy bay.

Sự xuất hiện của Brad Pitt tại LHP San Sebastian nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Sự kiện diễn ra không lâu sau khi nguồn tin thân cận chia sẻ với truyền thông về giai đoạn khó khăn trong quá khứ của anh. Người này khẳng định: "Brad chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng với rượu. Vấn đề thực sự của anh ấy là với Angelina. Anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi bản thân và hiện tại, Brad đã thực sự tìm thấy sự bình yên".

Bên cạnh dự án phim mới, Brad Pitt cũng vừa gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm tại lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Khi được hỏi về sự kiện này, tài tử không ngần ngại gọi đây là "đám cưới của thế kỷ".

Trả lời phỏng vấn trang Entertainment Tonight, nam diễn viên hào hứng: "Đó quả thực là một đêm tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi đã ở đó khoảng 10 đến 12 tiếng. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, tinh tế, vừa xúc động, vừa rất vui".

Tài tử tiết lộ việc từng lạc mất bạn gái giữa đám đông ngôi sao tại buổi tiệc do quy định nghiêm ngặt không sử dụng điện thoại di động từ cô dâu và chú rể. "Đó là một buổi tiệc quy mô lớn. Tại một thời điểm, tôi đã để mất dấu Ines ngay trên sàn nhảy", Brad Pitt cười và kể lại. Dù vậy, anh nhanh chóng tìm lại được bạn gái nhờ sự hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình từ các khách mời xung quanh.

Trở về sau "đám cưới thế kỷ" với hơn 1.000 khách mời tại Madison Square Garden, cặp đôi cũng lần đầu tiên công khai những hình ảnh diện trang phục dự tiệc lên mạng xã hội Instagram.