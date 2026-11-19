Theo Page Six, mới đây, Brad Pitt tham dự buổi công chiếu bộ phim The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tại Los Angeles (Mỹ). Tại đây, nam diễn viên nhận được câu hỏi từ Extra TV về kế hoạch đón Lễ Tạ ơn trong tuần tới.

Ngôi sao 62 tuổi trả lời ngắn gọn: "Gia đình". Khi được hỏi giữa anh và bạn gái Ines de Ramon, ai là người nấu ăn ngon hơn, Brad Pitt hài hước đáp: "Ai là người duy nhất biết nấu ăn ư? Tôi cho bạn đoán một lần. Không phải tôi đâu".

Brad Pitt hé lộ kế hoạch đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình.

Chia sẻ của Brad Pitt phần nào hé lộ cuộc sống đời thường của nam tài tử bên bạn gái kém 29 tuổi. Tuy nhiên, anh không nói rõ những thành viên nào sẽ cùng mình đón kỳ nghỉ lễ năm nay.

Đáng chú ý, chia sẻ này xuất hiện chỉ hai tuần sau khi Vivienne - con gái chung của Brad Pitt và Angelina Jolie, chính thức bỏ họ của cha. Ngày 2/11, một thẩm phán tại Los Angeles đã chấp thuận đơn xin đổi tên của Vivienne, từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Theo Page Six, Vivienne là người con thứ năm của Brad Pitt bỏ họ cha, dù không phải tất cả đều thực hiện thủ tục pháp lý. Trong khi đó, Knox - anh em sinh đôi với Vivienne được cho là cũng có ý định đổi tên nhưng chưa nộp đơn.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016, đồng thời yêu cầu toàn quyền nuôi 6 người con sau một vụ việc được cho là xảy ra trên máy bay riêng. Phía luật sư của Angelina Jolie từng cáo buộc Brad Pitt có hành vi bạo lực với các con. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quyết định không đưa ra cáo buộc hình sự đối với nam diễn viên.

Angelina Jolie - Brad Pitt cùng các con.

Năm 2025, một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly rằng Brad Pitt vẫn xa cách với phần lớn các con dù đã nhiều lần nỗ lực hàn gắn. Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa Brad Pitt và Ines de Ramon, bắt đầu từ năm 2022, được cho là vẫn tiến triển tốt đẹp.

Hồi tháng 6, nguồn tin của Page Six cho biết nam tài tử chưa có kế hoạch kết hôn, dù bạn gái ngày càng thân thiết với các thành viên trong gia đình anh.

Ines de Ramon thường xuyên tham dự những buổi họp mặt gia đình, dành thời gian bên anh chị em và các cháu của Brad Pitt. Giữa những rạn nứt kéo dài với các con, nam tài tử dường như đã tìm được sự bình yên trong mối tình hiện tại.

Nguồn tin của Page Six cho biết Brad Pitt chưa có kế hoạch kết hôn.