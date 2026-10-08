Brad Pitt ghi dấu mốc mới tại rạp Việt

Sau gần một tuần ra rạp, Trái Tim Quái Thú bất ngờ có bước tiến mới tại thị trường Việt Nam. Theo số liệu phòng vé tính đến sáng 8/10, tác phẩm có Brad Pitt góp mặt đã lần đầu vươn lên vị trí Top 3 doanh thu trong ngày.

Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với Trái Tim Quái Thú khi bộ phim phải cạnh tranh với những tác phẩm đang có sức hút mạnh tại phòng vé Việt. Tính đến sáng 8/10, doanh thu Trái Tim Quái Thú đạt khoảng 2,86 tỷ đồng.

Trái Tim Quái Thú bất ngờ có bước tiến mới tại thị trường Việt Nam.

Riêng trong đầu giờ sáng ngày 8/10, Trái Tim Quái Thú bán được 468 vé, có 333 suất chiếu và thu về hơn 47,6 triệu đồng. Dù chưa phải con số quá lớn so với những dự án đang dẫn đầu phòng vé, việc bộ phim của Brad Pitt lần đầu lọt Top 3 doanh thu ngày cho thấy tác phẩm vẫn đang duy trì sự quan tâm nhất định từ khán giả Việt.

Trong Trái Tim Quái Thú, Brad Pitt đảm nhận vai James Belmont, một cựu binh đặc nhiệm rơi vào tình cảnh sinh tồn khắc nghiệt sau một vụ tai nạn máy bay. Đồng hành cùng anh là Odin, chú chó chiến đấu trung thành, cũng bị mắc kẹt giữa vùng hoang vắng.

Không có nhiều lựa chọn, James và Odin phải dựa vào nhau để tìm đường trở về. Thiên nhiên khắc nghiệt, những hiểm nguy liên tiếp xuất hiện khiến hành trình của hai nhân vật trở thành cuộc chiến thực sự giữa sự sống và cái chết.

Brad Pitt đảm nhận vai James Belmont.

Điểm đáng chú ý của Trái Tim Quái Thú nằm ở mối quan hệ giữa người lính và chú chó chiến đấu. Khi mọi thứ xung quanh đều trở nên nguy hiểm, sự trung thành của Odin trở thành một trong những điểm tựa quan trọng nhất đối với nhân vật do Brad Pitt thể hiện.

Bên cạnh sức hút từ tên tuổi Brad Pitt, Trái Tim Quái Thú còn nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế. Theo thông tin được công bố trên Rotten Tomatoes, phim hiện nhận mức đánh giá 86% từ 155 nhà phê bình.

Với doanh thu Trái Tim Quái Thú đang tiến gần mốc 3 tỷ đồng, chặng đường phía trước của bộ phim tại Việt Nam vẫn còn đáng chú ý. Việc tác phẩm của Brad Pitt có thể tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu doanh thu ngày hay không sẽ phụ thuộc vào sức hút của phim trong những ngày tiếp theo.

Hiện Trái Tim Quái Thú vẫn đang được chiếu tại các rạp Việt Nam. Với Brad Pitt là tâm điểm và câu chuyện sinh tồn giàu cảm xúc, bộ phim đang có thêm một tín hiệu tích cực sau những ngày đầu ra mắt.