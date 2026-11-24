Theo Page Six, Brad Pitt đã phải hủy lịch trình tham dự buổi công chiếu bộ phim The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tại London (Anh) vào ngày 23/11 sau khi mắc cúm. Chỉ vài giờ trước khi sự kiện chính thức diễn ra, ban tổ chức đã đưa ra thông báo về sự vắng mặt của nam tài tử 62 tuổi: "Brad Pitt không thể tham dự buổi công chiếu vì anh ấy đã mắc cúm và được khuyến cáo không nên di chuyển".

Brad Pitt đã phải hủy lịch trình tham dự buổi công chiếu bộ phim The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tại London (Anh).

Theo kế hoạch ban đầu, Brad Pitt sẽ xuất hiện tại rạp BFI IMAX ở London cùng đạo diễn David Fincher và nữ diễn viên Elizabeth Debicki. Dù nam chính đột ngột vắng mặt, sự kiện vẫn dự kiến diễn ra với sự tham gia của các thành viên trong ê-kíp, bao gồm Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II và Peter Weller.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six về tình hình sức khỏe hiện tại của Brad Pitt: "Anh ấy đã mắc cúm được vài ngày và không muốn lây bệnh cho bất kỳ ai khác. Anh ấy đang hồi phục và mong chờ những buổi công chiếu sắp tới". Page Six cũng đã liên hệ với đại diện của Brad Pitt để tìm hiểu thêm thông tin.

Thời gian qua, Brad Pitt liên tục tham gia các hoạt động quảng bá cho The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, phần phim tiếp nối tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino. Vai diễn diễn viên đóng thế Cliff Booth từng giúp Brad Pitt giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2020.

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe, nam tài tử đã xuất hiện tại buổi công chiếu phim ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 16/11 cùng bạn gái kém 29 tuổi Ines de Ramon. Tại sự kiện, Brad Pitt còn tiết lộ với Extra TV rằng anh và bạn gái có kế hoạch đón lễ Tạ ơn bên gia đình. Nam diễn viên cũng vui vẻ thừa nhận Ines de Ramon là người nấu ăn giỏi hơn trong mối quan hệ của cả hai.

Brad Pitt thừa nhận Ines de Ramon là người nấu ăn giỏi hơn trong mối quan hệ của cả hai.

Những chia sẻ này nhận được sự quan tâm trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con chung với Angelina Jolie được cho là vẫn còn nhiều rạn nứt. Theo Page Six, bốn trong số sáu người con của cặp đôi gồm Maddox, Zahara, Shiloh và Vivienne đã không còn sử dụng họ Pitt trong một số hoạt động công khai hoặc đã thực hiện thủ tục đổi tên.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016, sau một sự việc liên quan đến cáo buộc nam tài tử có hành vi bạo hành trong gia đình. Trong khi đó, Brad Pitt và Ines de Ramon đã hẹn hò từ năm 2022. Dù chưa có kế hoạch kết hôn, nữ nhà thiết kế trang sức được cho là có mối quan hệ rất tốt với gia đình bạn trai.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016.

"Ines vô cùng thân thiết với gia đình Brad. Mọi người thực sự yêu quý cô ấy và đã chào đón cô ấy ngay từ đầu. Đến thời điểm này, họ về cơ bản đã xem cô ấy như một thành viên trong gia đình", nguồn tin từng chia sẻ với Page Six hồi tháng 6.

Hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng Brad Pitt sẽ sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong những hoạt động quảng bá phim sắp tới.