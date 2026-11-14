Brad Pitt đau lòng vì con gái út

Theo MyDaily, ngày 12/11, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ In Touch cho biết Brad Pitt đang trải qua những cảm xúc khó khăn sau khi biết con gái út Vivienne từng phải điều trị tại bệnh viện vì chứng rối loạn ăn uống.

Một nguồn tin tiết lộ: "Brad vô cùng đau lòng khi biết Vivienne đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy". Người này cho biết nam tài tử mong con gái nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết để sớm hồi phục sức khỏe.

Brad Pitt đang trải qua những cảm xúc khó khăn sau khi biết con gái út Vivienne từng phải điều trị tại bệnh viện vì chứng rối loạn ăn uống.

"Anh ấy tha thiết hy vọng và cầu nguyện Vivienne sẽ khỏe mạnh trở lại. Đó là tất cả những gì Brad mong muốn dành cho các con", nguồn tin chia sẻ.

Vivienne là con gái út của Brad Pitt và vợ cũ Angelina Jolie. Gần đây, cô lần đầu chia sẻ về những tổn thương từng âm thầm trải qua. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn, Vivienne thừa nhận bản thân từng cảm thấy tức giận, đau đớn về thể chất và vô cùng cô lập.

Theo Entertainment Tonight, Vivienne hiện theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Tại một triển lãm tác phẩm cá nhân ở Los Angeles, cô đã chia sẻ lý do quyết định công khai những trải nghiệm riêng tư.

Đáng chú ý, triển lãm trưng bày các trang nhật ký và hình minh họa do Vivienne thực hiện trong tháng 4 và tháng 5, thời điểm cô phải điều trị tại bệnh viện.

Thông qua những tác phẩm này, con gái út Angelina Jolie phần nào hé lộ hành trình đối diện với những vấn đề sức khỏe và cảm xúc của bản thân.

Nguồn tin thân cận cho biết Brad Pitt tự hào khi con gái đủ can đảm lên tiếng về những tổn thương từng trải qua. "Brad hiểu rằng việc bộc lộ những khía cạnh yếu đuối của bản thân đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Anh ấy biết điều đó không hề dễ dàng đối với Vivienne", người này nói.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, mối quan hệ giữa Vivienne và Brad Pitt cũng tiếp tục thu hút sự chú ý. Ngày 2/11, tòa án được cho là đã chấp thuận yêu cầu đổi tên pháp lý của Vivienne từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Angelina Jolie và con gái Vivienne.

Như vậy, cô trở thành người con thứ tư của Brad Pitt bỏ họ cha khỏi tên pháp lý, sau Maddox, Zahara và Shiloh.

Một nguồn tin tiết lộ Vivienne đã thể hiện rõ mong muốn không duy trì mối quan hệ với cha. Dù đau lòng trước quyết định này, Brad Pitt được cho là hiểu rằng bản thân cần tôn trọng lựa chọn của con gái.

"Trên hết, Brad chỉ mong Vivienne được hạnh phúc và khỏe mạnh", nguồn tin nhấn mạnh.

Hiện Brad Pitt chưa trực tiếp lên tiếng xác nhận những chia sẻ nói trên. Các thông tin về cảm xúc và mong muốn của nam tài tử đều được truyền thông dẫn lại từ nguồn tin thân cận.