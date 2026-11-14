Brad Pitt chia sẻ về con gái út

Nam diễn viên Hollywood, Brad Pitt (62 tuổi) đã bày tỏ sự lo lắng sâu sắc khi biết tin con gái út, Vivienne Jolie (18 tuổi), đang phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống. Được biết, anh vô cùng đau lòng trước những khó khăn mà con gái phải trải qua và hy vọng cô bé sẽ sớm hồi phục.

Trước đó, Vivienne tiết lộ rằng, cô từng phải nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống vào đầu năm nay. Thông tin này được cô chia sẻ thông qua một triển lãm các tác phẩm cá nhân tại Los Angeles. Triển lãm bao gồm những dòng nhật ký và các bức vẽ gốc mà cô thực hiện trong thời gian nằm viện suốt tháng 4 và tháng 5.

Vivienne cũng giải thích lý do cô chọn cách truyền tải những trải nghiệm của mình trong giai đoạn đó thông qua triển lãm cá nhân. Cô nhớ lại rằng, trong thời gian nằm viện, cô đã cảm thấy “giận dữ, suy sụp về thể chất và vô cùng cô độc”.

Brad Pitt hiểu rằng, cần phải có lòng can đảm to lớn mới có thể bộc lộ sự tổn thương của bản thân, và anh biết rằng, đây chắc chắn không phải là điều dễ dàng đối với Vivienne.

Vivienne gần đây đã thực hiện thủ tục đổi tên hợp pháp. Vào ngày 2/11, một tòa án tại Los Angeles đã chấp thuận yêu cầu đổi tên của cô bé từ "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt" thành "Vivienne Marcheline Jolie", qua đó loại bỏ họ "Pitt" của cha mình.

Với quyết định này, Vivienne trở thành người con thứ tư của Brad Pitt, sau Maddox, Zahara và Shiloh, chính thức loại bỏ họ của cha khỏi tên gọi hợp pháp của mình.

Brad Pitt từng kết hôn với Angelina Jolie, nhưng cả hai đã bắt đầu thủ tục ly hôn từ năm 2016 và chính thức hoàn tất thủ tục vào năm 2024. Họ có với nhau 6 người con: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax cùng cặp song sinh Vivienne và Knox.