Brabus Urban E Fragment Edition: Dấu ấn thiết kế Nhật trên môtô điện Đức

Brabus Urban E Fragment Edition. (Ảnh: Brabus)

Brabus giới thiệu Urban E Fragment Edition, mẫu môtô điện phiên bản đặc biệt hợp tác cùng Fragment Design của nhà thiết kế Nhật Bản Hiroshi Fujiwara và nhà sản xuất xe máy DAB Motors. Xe có giá 50.000 USD, với số lượng sản xuất giới hạn 10 chiếc trên toàn cầu.

Dấu ấn thiết kế Nhật trên môtô điện Đức. (Ảnh: Brabus)

Mẫu xe ra mắt tại ComplexCon 2026, diễn ra ở Los Angeles, Mỹ, trong hai ngày 3-4/10. Dự án kết hợp nền tảng xe điện của DAB Motors với ngôn ngữ thiết kế của Fragment Design, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến cả phương tiện di chuyển và các sản phẩm sưu tầm cao cấp.

Brabus Urban E Fragment Edition kết hợp công nghệ điện và thiết kế thời trang. (Ảnh: Brabus)

Khác với phong cách thường thấy của Brabus với nhiều chi tiết mạ chrome và sợi carbon, Urban E Fragment Edition mang diện mạo đơn sắc theo dấu ấn thiết kế của Hiroshi Fujiwara, người được mệnh danh là “cha đẻ của thời trang đường phố Nhật Bản”.

Về kỹ thuật, xe được lắp ráp thủ công tại Pháp, sử dụng môtơ điện công suất 27 kW, tương đương 37 mã lực, mô-men xoắn 474 Nm và tốc độ tối đa 120 km/h. Hệ truyền động sử dụng dây đai carbon để đưa lực tới bánh sau thay cho xích thông thường.

Urban E Fragment Edition trang bị bộ pin lithium-ion 72 V, cho phạm vi hoạt động 150 km. Xe có ba chế độ lái Eco, Street và Sport. Ở chế độ Eco, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 60 km/h, đồng thời mô-men xoắn được giảm để tối ưu quãng đường di chuyển trong đô thị.

Hệ thống sạc sử dụng ổ cắm điện gia đình, mất khoảng 3 giờ để sạc pin từ 20% lên 100%. Nếu sạc từ khi pin cạn, thời gian cần thiết khoảng 3,5-4 giờ.

Trang bị an toàn và vận hành gồm phanh Brembo 4 piston ở bánh trước, đĩa phanh 320 mm và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược 46 mm cùng giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh, với hành trình 99 mm ở cả hai đầu.

Khách hàng tại châu Âu có thể đặt mua mẫu xe thông qua các kênh phân phối của Brabus và DAB Motors. Với giá 50.000 USD và số lượng chỉ 10 chiếc, Urban E Fragment Edition được định vị trong phân khúc môtô điện cao cấp, nhấn mạnh sự kết hợp giữa kỹ thuật, thiết kế và tính giới hạn của sản phẩm.