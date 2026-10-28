BQL Rừng và Bảo tồn thiên Tp Huế chủ động vận hành, vì sự phát triển bền vững

Cuộc họp Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt BQL Rừng và Bảo tồn thiên nhiên Tp Huế ngày 27/10/2026

Ngay sau khi nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Huế, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên Tp Huế (BQL Rừng và BTTN Tp Huế), đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết liệt, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên thành phố Huế xác định ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt là nhiệm vụ ưu tiên, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên trong giai đoạn mới.

Ngày 27/10/2026, ngay sau khi nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Huế, đồng chí Lê Ngọc Tuấn đã triệu tập cuộc họp Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, thống nhất phương thức điều hành, phân công trách nhiệm và xây dựng kế hoạch triển khai công việc trong 30 ngày đầu.

Tại cuộc họp, Giám đốc Ban nhấn mạnh yêu cầu không để quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm gián đoạn công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Cùng với đó, đơn vị phải giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng đội ngũ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức và người lao động.

Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm đưa bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn thành phố.

Minh bạch bàn giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tổ chức tiếp nhận, bàn giao chặt chẽ, công khai và minh bạch. Các đầu mối được phân công theo năm nhóm công việc: tổ chức - nhân sự; tài chính - tài sản; đất đai - rừng; dự án - hợp đồng; pháp lý - hành chính.

Song song với đó, đơn vị khẩn trương hoàn thiện điều kiện pháp lý phục vụ hoạt động, rà soát con dấu, chữ ký số, tài khoản, mã đơn vị quan hệ ngân sách, công tác văn thư và thẩm quyền ký theo quy định. Việc kiểm kê, đối chiếu tài chính, tài sản, công nợ, tạm ứng, phương tiện và công trình cũng được đặt ra nhằm xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm hồ sơ, số liệu đầy đủ, hạn chế nguy cơ thất thoát hoặc bỏ sót nghĩa vụ.

Đối với tài nguyên rừng, yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ đất đai, diện tích, ranh giới, bản đồ và hiện trạng quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những khu vực tranh chấp, lấn chiếm, biến động rừng và các tồn tại cần xử lý phải được nhận diện, tổng hợp, làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên đúng quy định.

Đơn vị đồng thời rà soát các chương trình, dự án, hợp đồng đang triển khai, nhất là hoạt động khoán bảo vệ rừng, dịch vụ môi trường rừng, bảo tồn thiên nhiên và hợp tác quốc tế; đánh giá tiến độ, nghĩa vụ thực hiện và các rủi ro có thể phát sinh. Đây là cơ sở để duy trì tính liên tục của công việc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới phát triển bền vững

Trong giai đoạn chuyển tiếp, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được duy trì nghiêm túc. Lực lượng tại các trạm phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, tăng cường tuần tra, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Kiểm lâm, Công an cùng chính quyền địa phương. Việc không để xuất hiện khoảng trống quản lý là yêu cầu xuyên suốt, góp phần bảo vệ diện tích rừng, đa dạng sinh học và các giá trị sinh thái.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên tập trung xây dựng phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn và trạm trực thuộc; hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chế độ báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ theo thẩm quyền. Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận, bàn giao và chương trình công tác năm 2027 cũng được xác định là nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thành.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên Tp. Huế (thứ 2 từ bên phải sang)

Giám đốc Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các bộ phận triển khai theo từng mốc thời gian trong 30 ngày đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Với hơn 30 năm công tác trong ngành Lâm nghiệp, đồng chí xác định xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân là nền tảng để đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Việc chủ động bắt tay vào công việc ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Khi tổ chức được kiện toàn, trách nhiệm được phân định rõ và công tác phối hợp được duy trì chặt chẽ, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên thành phố Huế sẽ có thêm điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để gìn giữ hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên và phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới tương lai xanh và phát triển bền vững./.