BPC 2026' Hợp tác đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 23/10, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC”.

Đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; bà Moriyama Ayako, Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế, Chính quyền Thành phố Osaka; ông Kenjiro Mori, Tổng Thư ký Hội đồng BPC Osaka; đại diện chính quyền và các tổ chức xúc tiến thương mại của Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg; Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group); đại diện các cơ quan ngoại giao, các tỉnh, thành phố trong nước, sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia.

Hội nghị BPC 2026 là kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35 và là lần thứ ba TP Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Hội nghị tiếp nối kết quả BPC 2025 tại Osaka và Tuyên bố chung về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hướng tới chuyển các cam kết chung thành sáng kiến và hoạt động hợp tác cụ thể giữa các thành phố, tổ chức đối tác và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tìm kiếm những sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn giữa các thành phố thành viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết TP Hồ Chí Minh đang có những đổi mới mạnh mẽ về không gian phát triển. Sự bứt phá của công nghệ, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn phát triển xanh đang định hình lại môi trường kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước phát biểu ý kiến, tham luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột song hành. Đối với TP Hồ Chí Minh, không gian đô thị mở rộng cùng cấu trúc kinh tế ngày càng toàn diện đang tạo điều kiện để thành phố kết nối hài hòa giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các cực tăng trưởng về công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế.

Các phiên thảo luận, trao đổi về nhiều chủ đề trong khuôn khổ hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của TP Hồ Chí Minh tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Song song với việc duy trì tăng trưởng, thành phố đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện các thành phố thành viên tập trung chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp và tìm kiếm giải pháp ứng phó với những thách thức chung về môi trường.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại hội nghị.

Bà Moriyama Ayako, Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế, Chính quyền Thành phố Osaka cho biết, Osaka đang thúc đẩy đưa các công nghệ trung hòa carbon được giới thiệu tại Expo 2025 vào ứng dụng thực tế. Osaka đề xuất 4 hướng hành động chung, gồm tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thách thức môi trường và cơ hội kinh doanh tại các thành phố đối tác; lồng ghép yếu tố xanh vào những chính sách, chương trình hiện có; chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh doanh mở cho doanh nghiệp nước ngoài, xem xét cơ chế ưu tiên dành cho các thành phố BPC; đồng thời tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức đối tác trong mạng lưới.

Ông Lars Anke - Trưởng Đại diện Văn phòng Liên lạc Hamburg tại Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm của Hamburg trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường quốc tế.

Một số hoạt động bên lề hội nghị và các đại biểu trao đổi thảo luận.

Ông Lars Anke cho biết để hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu, các thành phố cần chú trọng những giải pháp mang tính phòng ngừa, đồng thời tạo điều kiện về nguồn lực tài chính, định hướng phát triển và kết nối các đối tác tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện từ khâu chuẩn bị năng lực, lựa chọn thị trường đến từng bước mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group) khẳng định, quá trình giảm phát thải có thể trở thành động lực đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển công nghệ vật liệu, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh các đô thị đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, những trao đổi tại BPC 2026 cho thấy dư địa hợp tác còn rộng mở. Vấn đề đặt ra là đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, để những cam kết hợp tác giữa các thành phố từng bước chuyển thành kết quả cụ thể.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà khẳng định, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng mạng lưới BPC, mong muốn các thành phố tăng cường kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên và cùng chuyển các cam kết thành những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, TP Hồ Chí Minh tổ chức các buổi làm việc song phương với TP Melbourne, TP Manila; Tập đoàn Công nghiệp Australia và TP Osaka.

Chiều nay 23/10, các đại biểu tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại WTC Expo; tối cùng ngày tiếp tục chương trình giao lưu, kết nối giữa đại biểu các thành phố và doanh nghiệp, trong đó có đoàn doanh nghiệp Osaka.