Boxing Việt Nam lần đầu có huy chương bạc ASIAD

Nguyễn Thị Tâm khép lại ASIAD 20 với tấm HCB ở hạng 51 kg nữ sau khi thua Wu Yu 0-5 trong trận chung kết. Ảnh: Quý Lượng.

Trưa 2/10, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận tranh HCV boxing nữ hạng 51 kg với Wu Yu, võ sĩ hàng đầu của chủ nhà Trung Quốc. Đại diện Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng không thể đảo ngược thế trận trước đối thủ có tốc độ và khả năng kiểm soát khoảng cách tốt hơn.

Sau ba hiệp, cả 5 giám định cùng chấm phần thắng cho Wu Yu. Điểm số lần lượt là 29-28, 30-27, 30-27, 30-27 và 30-27, giúp tay đấm Trung Quốc thắng chung cuộc 5-0.

Tâm chỉ thắng điểm ở một giám định trong hiệp đầu

Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc khá chủ động. Ở hiệp một, cô cố gắng áp sát và tìm cơ hội bằng những pha ra đòn nhanh. Một giám định chấm võ sĩ Việt Nam thắng 10-9, nhưng bốn người còn lại đều cho Wu Yu điểm số tương tự.

Khoảng cách bắt đầu rõ hơn từ hiệp hai. Wu Yu duy trì cự ly tốt, hạn chế khả năng áp sát của Tâm và thường xuyên chiếm ưu thế trong những tình huống trao đổi đòn. Cả 5 giám định đều chấm 10-9 cho võ sĩ Trung Quốc trong hiệp này.

Kịch bản tiếp tục ở hiệp cuối. Nguyễn Thị Tâm buộc phải đẩy cao tốc độ để tìm cơ hội lật ngược tình thế, nhưng Wu Yu vẫn giữ được sự tỉnh táo và không để đối thủ tạo ra bước ngoặt. Một lần nữa, toàn bộ giám định chấm võ sĩ Trung Quốc thắng 10-9.

Tấm HCB sau hành trình ấn tượng

Dù không thể chạm tới HCV, Nguyễn Thị Tâm vẫn khép lại ASIAD 20 với tấm HCB đáng chú ý cho boxing Việt Nam.

Trên đường vào chung kết, tay đấm Việt Nam tạo dấu ấn khi vượt qua Alua Balkibekova với tỷ số 5-0 ở bán kết. Chiến thắng giúp Tâm có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với Wu Yu, nhà vô địch Olympic Paris 2024.

Ở trận đấu cuối cùng, sự chênh lệch được thể hiện khá rõ trên bảng điểm. Tâm chỉ nhận được một điểm 10 từ một giám định trong toàn bộ ba hiệp, trong khi Wu Yu kiểm soát phần lớn thời gian còn lại để bảo vệ lợi thế.

Thất bại 0-5 khiến Nguyễn Thị Tâm chưa thể mang về HCV boxing cho thể thao Việt Nam, nhưng tấm HCB vẫn đánh dấu một kỳ ASIAD thành công của cô trong bối cảnh phải đối đầu những võ sĩ hàng đầu châu lục.