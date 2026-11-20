Bowlling Hà Nội nhất toàn đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Bowling Hà Nội đã có một kỳ đại hội thành công khi xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Bowling Thủ đô mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng và sự kế thừa giữa các thế hệ vận động viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bowlling-ha-noi-nhat-toan-doan-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026-246261120222936704.htm