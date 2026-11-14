Bowling khởi tranh, tạo thêm điểm nhấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Với 12 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn, đồng thời phản ánh sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam.

Bowling là một trong những môn thi đấu trước ngày khai mạc

Các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 13 đến 21.11 tại Trung tâm Bowling Super Lanez (TP.HCM). Đây là một trong những môn thể thao khởi tranh sớm, trước ngày khai mạc chính thức của Đại hội. Sự góp mặt của 144 VĐV cho thấy bowling đang nhận được sự quan tâm từ nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước.

Tại Đại hội năm nay, bowling có 12 nội dung, chia đều cho nam và nữ. Mỗi giới gồm 6 nội dung: Đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng đội 6 và Master.

Hệ thống thi đấu được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện năng lực của các VĐV, từ khả năng phối hợp tập thể đến trình độ cá nhân.

Giải đấu năm nay tiếp tục là cơ hội cho các VĐV thể hiện mình

Ở các nội dung đồng đội, thành tích được tính dựa trên tổng điểm của các thành viên qua những lượt ném. Điều này đòi hỏi mỗi VĐV không chỉ duy trì phong độ ổn định mà còn phải có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để tạo lợi thế cho đội nhà.

Trong khi đó, nội dung Master là sân chơi dành cho những VĐV có thành tích nổi bật, nơi bản lĩnh và sự ổn định được đặt lên hàng đầu.

Việc bowling góp mặt tại Đại hội không chỉ tạo thêm sự phong phú cho chương trình thi đấu mà còn là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và đầu tư.

Qua đó, các VĐV có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực, hướng đến mục tiêu nâng cao thành tích bowling Việt Nam trong thời gian tới.