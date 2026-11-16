Bowling Hà Nội thắp sáng khát vọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Khác với cầu mây trong nhà, cầu mây bãi biển đòi hỏi các vận động viên phải thích nghi với mặt sân cát, sức gió và điều kiện thời tiết ngoài trời. Đây cũng là những thử thách không nhỏ đối với đội tuyển cầu mây bãi biển Hà Nội, khi lực lượng chủ yếu trưởng thành từ nội dung trong nhà.