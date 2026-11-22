Đội tuyển Bowling Đà Nẵng giành 8 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Trung tâm Bowling Super Lanez (Thành phố Hồ Chí Minh), môn Bowling quy tụ 144 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung dành cho nam và nữ, gồm: đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng đội 6 và Master.

Đội tuyển Bowling Đà Nẵng tham dự với 15 vận động viên, gồm các tay ném giàu kinh nghiệm cùng những tài năng trẻ. Kết thúc thi đấu, đội mang về 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn.

Trong đó, Trần Thu Thủy và Đinh Thị Ngọc Như xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ. Ở nội dung đồng đội 5 nam và 4 nam, các vận động viên giành thêm 2 Huy chương Bạc. Các Huy chương Đồng thuộc về các nội dung đồng đội 6 nam, 3 nam, 4 nữ, 3 nữ và đôi nữ.

Các vận động viên Đà Nẵng (bục số 1) trên bục nhận Huy chương Vàng nội dung đôi nữ. Ảnh: NVCC

Thành tích này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực thi đấu của các vận động viên Bowling Đà Nẵng, đặc biệt ở các nội dung đồng đội nam và nữ, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố tại đại hội.

Tính đến 10 giờ ngày 22/11, đoàn thể thao Đà Nẵng giành 6 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn của đại hội.

Sau lễ khai mạc tối 21/11, đại hội bước vào cao điểm với các môn thi đấu diễn ra liên tiếp. Đội tuyển bơi, Pencak Silat, thể hình, võ cổ truyền Đà Nẵng… đang nỗ lực thi đấu để cạnh tranh huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài ở 973 bộ huy chương thuộc 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng tham dự 39 môn thi đấu với lực lượng gồm 103 huấn luyện viên và 522 vận động viên, hướng tới mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.